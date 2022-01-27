پیروزی انقلاب اسلامی به تجدید حیات دینی منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی متین در نشست هم اندیشی علما و روحانیون ارومیه با گرامیداشت فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران افزود: خصوصیات بارز حضرت امام خمینی (ره) و اقدامات ارزشمند ایشان در خدمت به اسلام و مسلمانان و نهادینه کردن انقلاب اسلامی به عنوان معجزه قرن بود.

وی ادامه داد: در واقع این حرکت بزرگ و انقلاب عظیم با ظرفیت و پشتوانه گسترده فکری و اعتقادی، نگاهی نو به جهان، انسان، مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به پیروزی رسید.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از ریشه‌دارترین و شکوهمندترین تحولات تاریخ به شمار می‌آید.

حجت الاسلام متین افزود: انقلاب اسلامی با ویژگی‌هایی همراه است که نظریات و پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران در باب انقلاب‌ها و مسائل ایران را بی اعتبار کرده و در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان از امتیازهایی چون باورمندی دینی، رهبری آگاهانه و حرکت هوشمندانه مردم برخوردار است.

امسال چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ برنامه‌های ویژه دهه فجر امسال از اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد.