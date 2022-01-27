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۷ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۱۴

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا:

پیروزی انقلاب اسلامی به تجدید حیات دینی منجر شد

پیروزی انقلاب اسلامی به تجدید حیات دینی منجر شد

ارومیه- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به تجدید حیات دینی در کشور منجر شد که این موضوع، مایه افتخار برای ملت ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی متین در نشست هم اندیشی علما و روحانیون ارومیه با گرامیداشت فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران افزود: خصوصیات بارز حضرت امام خمینی (ره) و اقدامات ارزشمند ایشان در خدمت به اسلام و مسلمانان و نهادینه کردن انقلاب اسلامی به عنوان معجزه قرن بود.

وی ادامه داد: در واقع این حرکت بزرگ و انقلاب عظیم با ظرفیت و پشتوانه گسترده فکری و اعتقادی، نگاهی نو به جهان، انسان، مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به پیروزی رسید.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از ریشه‌دارترین و شکوهمندترین تحولات تاریخ به شمار می‌آید.

حجت الاسلام متین افزود: انقلاب اسلامی با ویژگی‌هایی همراه است که نظریات و پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران در باب انقلاب‌ها و مسائل ایران را بی اعتبار کرده و در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان از امتیازهایی چون باورمندی دینی، رهبری آگاهانه و حرکت هوشمندانه مردم برخوردار است.

امسال چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ برنامه‌های ویژه دهه فجر امسال از اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5410571

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