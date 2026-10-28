تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه امضای تفاهم نامه تبلیغات اسلامی با منابع طبیعی استان زنجان، حفاظت از منابع طبیعی را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: تحقق اهداف طرح کاشت یک میلیارد درخت، علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، به مشارکت عمومی، فرهنگ‌سازی و استفاده از توان نهادهای اجتماعی، فرهنگی و دینی نیاز دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم و همراهی نهادهای فرهنگی و دینی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، گفت: موفقیت این طرح ملی تنها به تولید و کاشت نهال محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم مراقبت مستمر، حفاظت از پوشش گیاهی و نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از منابع طبیعی است.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های این طرح از آذرماه سال ۱۴۰۱ افزود: این برنامه با هدف تولید و کاشت یک میلیارد نهال در یک دوره چهارساله، در راستای توسعه پوشش گیاهی، احیای عرصه‌های طبیعی و مقابله با تخریب محیط زیست در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به سهم پیش‌بینی‌شده این استان در اجرای طرح گفت: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، سهم زنجان حدود ۱۴ میلیون نهال در یک دوره چهارساله تعیین شد و تولید سالانه حدود سه‌ونیم میلیون نهال و مدیریت تولید و کاشت سالانه حدود سه میلیون نهال، با در نظر گرفتن افت احتمالی در مراحل انتقال و استقرار، در برنامه قرار گرفت.

حسینی با تأکید بر اینکه درختکاری به کاشت نهال محدود نمی‌شود، تصریح کرد: انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی، شناسایی عرصه‌های مناسب، رعایت اصول فنی کاشت، آبیاری متناسب با شرایط محیطی و مراقبت از نهال‌ها، از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های احیای پوشش گیاهی است. هدف اصلی باید استقرار موفق نهال‌ها و دستیابی به نتایج پایدار در بلندمدت باشد.

وی تخریب پوشش گیاهی، قطع بی‌رویه درختان، بهره‌برداری نامتوازن از منابع آب، فرسایش خاک و گسترش بیابان‌زایی را از عوامل برهم‌زننده تعادل اکوسیستم‌ها برشمرد و افزود: ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش گردوغبار، خشکیدگی عرصه‌های طبیعی و تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، حفاظت از طبیعت باید با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت پایدار منابع طبیعی دنبال شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به نقش درختان در تثبیت خاک، کاهش فرسایش و حفظ پایداری اکوسیستم‌ها خاطرنشان کرد: توسعه پوشش گیاهی زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت ظرفیت‌های محیطی و توجه به نیازهای هر عرصه همراه باشد و میان میزان بهره‌برداری از منابع طبیعی و توان بازسازی آن‌ها تعادل برقرار شود.

حسینی، محدودیت ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌های مسئول و گستردگی عرصه‌های طبیعی را از دلایل ضرورت همکاری بخش‌های مختلف دانست و گفت: تشکل‌های مردمی، جوامع محلی، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در مراحل تولید، کاشت، نگهداری و حفاظت از نهال‌ها مشارکت کنند تا اقدامات انجام‌شده به فعالیت‌هایی مقطعی و پراکنده محدود نشود.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: نهادهای فرهنگی و دینی به دلیل ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه می‌توانند در تبیین اهمیت منابع طبیعی، افزایش آگاهی عمومی و تبدیل درختکاری به یک مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان همچنین تقویت اعتماد عمومی و گسترش ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مردم را ضروری دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت افراد و نهادهای مورد اعتماد جامعه می‌تواند زمینه گفت‌وگو، کاهش سوءبرداشت‌ها و افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کند.

حسینی تأکید کرد: طرح کاشت یک میلیارد درخت نباید صرفاً برنامه‌ای محدود به یک دوره زمانی مشخص تلقی شود؛ زیرا حفاظت از طبیعت و احیای پوشش گیاهی، ضرورتی مستمر است. تحقق اهداف این حوزه به برنامه‌ریزی اصولی، مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده، مشارکت پایدار مردم و همکاری همه نهادهای مسئول نیاز دارد تا اقدامات انجام‌شده به نتایجی ماندگار برای استان و نسل‌های آینده منجر شود.