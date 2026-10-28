به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد استان، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین مستمر سوخت این واحدها در فصل سرما تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد را فراهم کنند تا در روند تولید و عرضه نان و تأمین نیازهای روزمره مردم اختلالی ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به احتمال بروز محدودیت در تأمین انرژی افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری فرمانداران، سهمیه سوخت مورد نیاز واحدهای خبازی و کارخانه‌های آرد را به‌موقع تخصیص دهند و بر روند توزیع آن نظارت مستمر داشته باشند.

کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی بر زنجیره تأمین نان اظهار کرد: تخصیص سوخت و توزیع آرد مصرفی باید با دقت و پایش مستمر انجام شود تا از انحراف در توزیع سهمیه‌ها و بروز اختلال در چرخه تولید و عرضه نان جلوگیری شود.

وی همچنین از پیگیری روزانه موضوع تأمین پایدار انرژی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد گلستان با تمام ظرفیت، تأمین انرژی مورد نیاز استان را از طریق پیگیری‌های مستمر از مرکز دنبال می‌کند.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: صیانت از آرامش بازار، استمرار خدمات و تأمین نیازهای معیشتی مردم از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی و هماهنگی کامل، از بروز مشکل در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کنند.