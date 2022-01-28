مشکلات عمده گیلان نیازمند فراخوان و حرکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعد از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان رشت با بیان اینکه برای رفع مشکلات عمده استان گیلان به یک فراخوان و حرکت جدی نیازمند است، گفت: بزرگترین معضل این استان مساله پسماند در منطقه سراوان رشت است که باید پیش از این مورد توجه قرار میگرفت.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکلات گیلان به ویژه شهرستان رشت باید از نیروهای جهادی کمک گرفت، اضافه کرد: از ظرفیتهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات موجود استفاده شود
وزیر کشور با اشاره به اینکه مسئله آسفالت راههای شهری و روستایی با همتی جدی قابل حل است، افزود: دولت به صورت جدی در این زمینه ورود کرده است.
وحیدی با بیان اینکه گیلان جز حاصلخیزترین استانهای کشور است که با توجه به اهمیت کشاورزی در این استان مسئله مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار میگیرد، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی از دانش و کمک شرکتهای دانش بنیان و دانشگاههای این استان استفاده کنند.
وزیر کشور تغییر کاربریهای موجود در گیلان را برای ساخت و سازهای بی رویه بسیار بحرانی دانست و تصریح کرد: تلاش شود با نظارت صحیح جلوی این تغییر کاربریها گرفته شود.
وی توجه و تخصیص اعتبار به مدیریت شبکه فاضلابهای شهری و روستایی در رشت را از اولویتهای دولت عنوان کرد و گفت: در خصوص تعطیلی کارخانجات تولیدی و پروژه راه آهن نیز تصمیم گیری های لازم گرفته شده تا هیچ پروژهای آسیبی به مردم وارد نکند.
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