تذکر ۲ عضو شورای شهر در مورد موضوع ورود آقایان به واگن بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران سه عضو شورای شهر تذکراتی در زمینه صیانت از کرامت بانوان در مترو و لزوم حفاظت از سازههای شهری ارائه دادند.
سوده نجفی با انتقاد از موضوع ورود آقایان به واگن بانوان گفت: متأسفانه هنوز نتوانستیم موضوع ورود آقایان به واگن بانوان را اصلاح کنیم.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: چهارشنبه افتتاح واگن ویژه بانوان را داشتیم اما همین امروز عدهای از بانوان با من تماس گرفتند که نمیتوانیم وارد واگنی شویم که مخصوص بانوان است؛ این در حالیست که در ژاپن واگن ویژه بانوان دارند.
وی گفت: من از معاون حمل و نقل و ترافیک مطالبه دارم و نباید برای بار دوم در صحن شورا تذکر دهیم.
مهدی اقراریان خلاء عدم کنترل ورود آقایان به واگن بانوان را ناشی از عدم وجود کنترل در این زمینه دانست و گفت: در این زمینه مناسبسازی در حال انجام است؛ اما چون خودم برخی روزها با مترو به منزل میروم در ایستگاههای مترو با این موضوع مواجه شدم.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: زمانی که به پلیس میگویم، میگویند به ما مربوط نیست و زمانی که به مسئول ایستگاه گفتم، میگوید من یک نفر هستم و حرف مرا گوش نمیدهند.
وی بیان کرد: زمانی که میگوئیم این شورا، شورای انقلابی است، توقع ما این است این موضوع بعد از چند ماه حل شود و این یک کار ویژه میخواهد.
اقراریان تصریح کرد: خواهشم این است اگر قرار است از پرسنل جای دیگر همچون شهربانان و حریمبانان استفاده شود، این کار صورت گیرد.
وی اظهار کرد: این موضوع برای شورای گذشته دغدغه نبود و شهر چهار سال رها شده؛ حتی در برخی واگنها حائلی که میان واگن بانوان و آقایان بوده، جدا شده است.
ناصر امانی نیز به ماجرای یک سرقت عجیب در شهر تهران اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش سرقت عجیبی در بزرگراه حکیم رخ داد که در جریان آن ورقهای فولادی و عظیمی از پل مورد سرقت قرار گرفته که تردد را دشوار ساخته است.
عضو شورای شهر تهران عدم حفاظت از سازههای سنگین شهر بهصورت آنلاین را از دلایل وقوع این سرقتها دانست و گفت: مسئولان شهر و پلیس زمانی مطلع شدند که رانندگان خودروهای عبوری موضوع را به اطلاع رساندند.
وی بیان کرد: این یک هشداری جدی به مسئولان شهری و انتظامی است؛ لذا ضمن تذکر به مدیریت شهری درخواست میکنم به سرعت سازههای شهری که با ایمنی مردم ارتباط دارند را شناسایی و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند.
نظر شما