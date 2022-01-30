۲۵۷ بیمار کرونایی در بیمارستان های قم بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در این استان و افزایش ۲۸ نفری بستری شدگان نسبت به روز گذشته گفت: در حال حاضر ۲۵۷ بیمار کرونایی در مراکز درمانی قم بستری هستند که ۱۳ نفر از آنها به دلیل وخیم بودن وضعیت جسمی در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

مهدی مصری اظهار داشت: در شبانه روز منتهی به نهم بهمن‌ماه ۸۴ نفر مشکوک و یا با علائم قطعی ابتلاء به کرونا توسط اورژانس مراکز درمانی قم مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی با اشاره به بستری شدن ۶۷ نفر از این بیماران گفت: ۳۹ تَن که طی روزهای گذشته بستری شده بودند نیز به تشخیص پزشکان معالج برای انجام درمان در منزل از بیمارستان مرخص شدند.

مصری افزود: خوشبختانه از میان افراد کرونا مثبت شاهد هیچ فوتی نبودیم‌.

او همچنین گفت: از ۶۰۹ آزمایش کرونای انجام شده نتیجه ۴۳۱ مورد مثبت شد.

رئیس علوم پزشکی قم بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح همگانی واکسیناسیون کرونا در قم یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۱۶ دُز واکسن به جامعه هدف تزریق شده است.