به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی، مدیرکل ورزش وجوانان استان هرمزگان اظهار کرد: دستورات لازم جهت جذب ۱۰۰ درصدی اعتبار تخصیص داده شده برای حوزه اشتغالزایی جوانان هرمزگان صادر شده است.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی روسای ادارات ورزش وجوانان شهرستان‌های استان با فرمانداران، بخشداران و نمایندگی‌های صندوق کارآفرینی در شهرستان‌ها جهت آگاهی جوانان واجد شرایط برای ثبت‌نام تاکید کرد.

فولادی خاطرنشان کرد: هر شهرستان باید درصدی قابل توجه و استانداردی از این اعتبار را جذب کنند.

در این جلسه،نفیسه شیبانی سرپرست معاونت جوانان، به تشریح دستورالعمل جدید تسهیلات اشتغالزایی پرداخت و بر اساس این شیوه‌نامه، ۱۵۰ رشته شغلی برای دریافت وام تعریف شده است تا متقاضیان بتوانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است که اعتبار تخصیص داده شده برای استان هرمزگان مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان است که این رقم ۱۰ برابر ظرفیت معمول این استان را شامل می‌شود.