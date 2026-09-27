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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

دستگاه‌های اجرایی سمنان برای تداوم خدمت در بحران آماده شوند

دستگاه‌های اجرایی سمنان برای تداوم خدمت در بحران آماده شوند

سمنان- استاندار سمنان بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث تأکید کرد و گفت: تداوم خدمت‌رسانی و تعیین دقیق مسئولیت‌ها باید پیش از وقوع بحران پیش‌بینی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل در استانداری با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه نباید مورد ساده‌انگاری قرار گیرد، اظهار کرد: حتی اگر حادثه‌ای مانند زلزله یا سیل سال‌ها رخ ندهد، احتمال وقوع آن همچنان وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید برای شرایط مختلف از پیش برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه سیلاب‌های اخیر در استان و کشور افزود: تغییر مسیرهای طبیعی آب و بی‌توجهی به الزامات ایمنی می‌تواند خسارت‌های سنگینی به همراه داشته باشد، بنابراین مدیران باید نقاط آسیب‌پذیر حوزه مأموریتی خود را شناسایی و اقدامات اصلاحی را پیش از وقوع حادثه انجام دهند.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تعیین نقش دستگاه‌ها در زمان بحران تأکید کرد و توضیح داد: مسئولیت مردم، نیروهای امدادی، دستگاه‌های امنیتی، مدارس، مراکز درمانی و سایر مجموعه‌ها باید از قبل مشخص باشد و استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج، هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش در قالب الگوی محله‌محور، به افزایش هماهنگی و سرعت واکنش کمک می‌کند.

کولیوند با اشاره به ضرورت پیگیری راه‌اندازی آزمایشگاه زیستی استان نیز بیان کرد: این طرح باید بر اساس استانداردهای مورد نیاز و با هماهنگی دستگاه‌های تخصصی دنبال شود و الزامات تأییدیه‌ها و تأمین اعتبار آن به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی همچنین بر پیش‌بینی تجهیزات اضطراری از جمله موتورهای برق و منابع جایگزین برای جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی تأکید کرد.

استاندار سمنان فرمانداران را مکلف به نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل دانست و تاکید داشت: حفظ آمادگی، شناسایی آسیب‌های احتمالی و تضمین تداوم فعالیت دستگاه‌ها باید همواره در دستور کار مدیران باشد تا در صورت وقوع بحران، خدمات عمومی با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6960613

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