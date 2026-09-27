به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل در استانداری با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه نباید مورد سادهانگاری قرار گیرد، اظهار کرد: حتی اگر حادثهای مانند زلزله یا سیل سالها رخ ندهد، احتمال وقوع آن همچنان وجود دارد و دستگاههای اجرایی باید برای شرایط مختلف از پیش برنامه داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه سیلابهای اخیر در استان و کشور افزود: تغییر مسیرهای طبیعی آب و بیتوجهی به الزامات ایمنی میتواند خسارتهای سنگینی به همراه داشته باشد، بنابراین مدیران باید نقاط آسیبپذیر حوزه مأموریتی خود را شناسایی و اقدامات اصلاحی را پیش از وقوع حادثه انجام دهند.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تعیین نقش دستگاهها در زمان بحران تأکید کرد و توضیح داد: مسئولیت مردم، نیروهای امدادی، دستگاههای امنیتی، مدارس، مراکز درمانی و سایر مجموعهها باید از قبل مشخص باشد و استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج، هلالاحمر، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش در قالب الگوی محلهمحور، به افزایش هماهنگی و سرعت واکنش کمک میکند.
کولیوند با اشاره به ضرورت پیگیری راهاندازی آزمایشگاه زیستی استان نیز بیان کرد: این طرح باید بر اساس استانداردهای مورد نیاز و با هماهنگی دستگاههای تخصصی دنبال شود و الزامات تأییدیهها و تأمین اعتبار آن بهصورت دقیق مشخص شود.
وی همچنین بر پیشبینی تجهیزات اضطراری از جمله موتورهای برق و منابع جایگزین برای جلوگیری از اختلال در خدمترسانی تأکید کرد.
استاندار سمنان فرمانداران را مکلف به نظارت مستمر بر اجرای برنامههای پدافند غیرعامل دانست و تاکید داشت: حفظ آمادگی، شناسایی آسیبهای احتمالی و تضمین تداوم فعالیت دستگاهها باید همواره در دستور کار مدیران باشد تا در صورت وقوع بحران، خدمات عمومی با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.
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