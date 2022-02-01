میانگین سن اعتیاد در ایران ۲۴ سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، روز سه شنبه در مراسم افتتاح پارک «روان‌درمانی» مرکز بازپروری، صیانت و اشتغال‌زایی شهید زیادیان، ضمن درود به روح پرفتوح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و همچنین قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در این مرکز، به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تلاش‌هایی که از ابتدای انقلاب در عرصه مبارزه انجام شد، ستودنی است و نتایج خوبی هم به همراه داشته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در عرصه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده و مبارزه بی‌امانی را در حوزه جلوگیری از ورود و قاچاق مواد مخدر و اقدامات خوبی را در حوزه درمان، صیانت و نگهداری از معتادان انجام داده است.

دبیرکل ستاد بیان داشت: میانگین سن اعتیاد در ایران، ۲۴ سال و چند ماه است و این سن اعتیاد در دنیا، ۱۹ سال است، همچنین نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور، ۵ درصد است و این نرخ در دنیا بالای ۷ درصد است، اگرچه وجود یک معتاد هم در ایران زیبنده نیست، لیکن اگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران نبود، وضعیت اعتیاد بدی را شاهد بودیم.

مؤمنی؛ نرخ شیوع اعتیاد در حوزه دانش‌آموزی را ۲ درصد خواند و گفت: این نرخ در آمریکا، ۱۷ درصد و در برخی کشورها نیز ۲۰ درصد است که رقم بالایی است. در همه ابعاد اگر بخواهیم شاخص را تعیین کنیم، وضعیت جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به حوزه ساماندهی معتادان متجاهر بیان داشت: در دنیا سالانه، ۵۰۰ هزار نفر از این معتادان فوت می‌کنند که ۸۶ هزار نفر صرفاً از آن آمریکا هستند، در جمهوری اسلامی ایران نیز حدود ۴ هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در سال فوت می‌کنند که البته می‌دانیم این عدد در کشورمان رقم بالایی است.

دبیرکل ستاد یادآور شد: سازمان ملل بارها به صورت رسمی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل مبارزه با مواد مخدر در دنیا تشکر کرده و به شهدای امر مبارزه نیز ادای احترام نموده است، همچنین در حوزه ایجاد سرپناه و نگهداری معتادان متجاهر نیز از ایران قدردانی کرده است.

مؤمنی بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا همانند ایران نیست که همه ظرفیت‌های کشور پای کار آمده باشند تا این آسیب اجتماعی، ساماندهی شود، گفت: برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مصرف برخی مواد مخدر را قانونی کردند و سازمان ملل از این کشورها انتقاد و عنوان کرد که این امر، باعث افزایش تولید و مصرف مواد مخدر شده است، به‌گونه‌ای که طبق گزارش سازمان ملل، جمعیت معتادان در آمریکا بعد از ۵ سال، به ۱۴۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: ما در مقایسه با دنیا شرایط بسیار متفاوتی داریم اما در مقایسه با خودمان باید شرایط بهتری داشته باشیم که در این حوزه سپاه، بسیج، ناجا و… پای کار آمده‌اند و همه تلاش خود را انجام می‌دهند.

دبیرکل ستاد یادآور شد: در سال ۹۷ و به دنبال تأکید مقام معظم رهبری برای کنترل و رفع آسیب‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه‌های با سپاه تدوین و امضا شد تا ۱۰ اردوگاه نگهداری معتادان متجاهر ایجاد شود که اردوگاه شهید زیادیان یکی از آن ده اردوگاهی بود که در کمترین فاصله زمانی، فاز اول آن در سال ۱۳۹۸و با ظرفیت ۵۰۰ نفر فراهم شد.

مؤمنی بیان داشت: امروز شاهد افتتاح پارک دوم مرکز شهید زیادیان با ظرفیت ۱۲۰۰ نفری هستیم و این پای کار آمدن؛ یعنی حل آسیب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، صرفاً یک شعار و وظیفه یک نهاد نیست.

وی بر توجه به مراحل سم‌زدایی، روان‌درمان، حرفه‎آموزی، جامعه‌پذیری و اشتغال برای تکمیل چرخه درمان تأکید کرد و گفت: این مراحل باید همسو با یکدیگر باشند تا شاهد خروج همه مددجویان از مرکز و عدم بازگشت آنان به این مراکز باشیم؛ زیرا همه کشور و ارکان نظام دغدغه این را دارند تا مددجویان مراکز ترک اعتیاد به سلامت به آغوش جامعه برگردند.