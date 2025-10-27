مراکز بازتوانی زمینه ساز بازگشت پایدار بهبودیافتگان به جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ۲ مرکز ماده ۱۶ شهید زیادیان و طراوت بازدید کرد.

ذوالفقاری در ابتدا از بخش‌های کارگاه‌های آموزشی و فنی این مراکز از قبیل کارگاه خیاطی، آهنگری، مکانیکی، نجاری و کلاس‌های روان درمانی و روانشناسی و بخش‌های پزشکی، سلامت و …. بازدید کرد و با مددجویان به گفتگو پرداخت.

مددجویان در این دیدار با توجه به کلاس‌های آموزشی و اینکه بدون مصرف متادون بیماری اعتیاد را درمان می‌کنند احساس رضایتمندی کردند و دغدغه برخی از مددجویان بازار کار پس از آموزش‌ها در کارگاه‌ها بود، که دکتر ذوالفقاری طرح‌هایی را با عنوان بکارگیری این افراد در بخش خصوصی برای اشتغال زایی مددجویان مطرح کردند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه بازدید از این ۲ مرکز درمان، صیانت و اشتغال با تاکید به نقش جامعه درمان و بازتوانی مددجویان گفت: امروز توفیق پیدا کردیم به همراه جمعی از همکاران از مراکز شهید زیادیان و طراوت بازدید کنیم و خوشبختانه در این بازدید شاهد فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه درمان، بازتوانی، آموزش مهارت و اشتغال مددجویان بودیم که در بخش‌های مختلف این مراکز، چه از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و چه از نظر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های سپاه پاسداران تهران در راه‌اندازی و حمایت از این مراکز امید و زندگی افزود: عزیزان در سپاه پاسداران تهران بزرگ با احساس مسئولیت بالا و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و روان‌شناختی، زمینه‌ی بازگشت دوباره بسیاری از افراد گرفتار در دام اعتیاد را به جامعه فراهم کرده‌اند که در بازدید امروز، مشاهده شد مددجویان از خدمات ارائه‌شده رضایت کامل دارند و بسیاری از آنان که سال‌ها گرفتار اعتیاد بوده‌اند، اکنون با انگیزه و امید در این مراکز مشغول به کار و خدمت هستند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفر در مرکز شهید زیادیان تحت درمان و بازتوانی قرار دارند و در مرکز طراوت که ویژه بانوان است، اقدامات خوبی در حوزه درمان، روان‌درمانی و مهارت‌آموزی انجام شده و خوشبختانه خانواده‌ها نیز از نتایج این خدمات بسیار رضایت دارند.

ذوالفقاری ضمن تأکید بر لزوم رفع برخی چالش‌ها و نیازهای موجود گفت: طبیعتاً این مراکز با وجود دستاوردهای مثبت، با کمبودهایی نیز روبرو هستند که با تلاش و همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، سپاه پاسداران و مشارکت‌های مردمی بخشی از این نیازها تأمین خواهد شد.

وی با تاکید بر حوزه غربالگری اظهار کرد: باید در حوزه غربالگری دقت بیشتری صورت بگیرد تا افرادی که شاغل و دارای خانواده هستند طبق قانون در مراکز ماده ۱۵ یا همان کلنیک‌های بخش خصوصی تحت درمان قرار گیرند تا فشار کمتری به مراکز امید و زندگی وارد شود.

وی در پایان بر ضرورت توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی برای بهبودیافتگان و بهره گیری از بخش خصوصی در زمینه اشتغال زایی گفت: قصد داریم تا با همکاری بخش خصوصی، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از مددجویان را فراهم کنیم تا پس از بهبودی، بتوانند زندگی مستقل و پایداری داشته باشند. بدون تردید، با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری تهران و سازمان بهزیستی می‌توانیم مسیر بازگشت پایدار افراد به جامعه را هموارتر کنیم.