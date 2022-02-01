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۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

شورای گسترش مصوب کرد:

آئین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی اصلاح می شود

آئین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی اصلاح می شود

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تازه ترین مصوبات خود موضوع اصلاح آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی و نتایج اعتباربخشی دانشکده های پزشکی را مصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد و پنج مصوبه در زمینه راه اندازی رشته ها و تصویب نتایج اعتباربخشی به تصویب رسید.

راه اندازی برخی رشته مقاطع (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی) در دانشگاه های علوم پزشکی و موافقت اصولی برخی از درخواست های مراکز تحقیقاتی از جمله مصوبات این جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی بود.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی همچنین با تصویب اصلاح آیین نامه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی، تصویب نتایج اعتباربخشی دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و تصویب نتایج اعتباربخشی رشته دکتری عمومی در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

کد مطلب 5414029

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