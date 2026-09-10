به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جایزه بزرگ ووشو قهرمانی کشور در سبک خواچوان، به عنوان یکی از رویدادهای مهم این رشته ورزشی، روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این رقابتها با حضور ووشوکاران و ورزشکاران سبک خواچوان از نقاط مختلف کشور برگزار میشود و مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه میزبان این رویداد خواهد بود.
مسابقات جایزه بزرگ ووشو سبک خواچوان در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند رقابتهای این رویداد را به صورت زنده دنبال کنند.
این دوره از مسابقات به یاد شهدای والامقام جنگ رمضان، شهید خالد خالدینیا و شهید رسول محمدی برگزار میشود تا ضمن ایجاد فرصتی برای رقابت ورزشکاران، یاد و نام شهدای گرانقدر نیز گرامی داشته شود.
برگزاری این رویداد در کرمانشاه، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای ورزشی استان و حضور پررنگتر ورزشکاران ووشو در یکی از مهمترین رقابتهای کشوری این رشته به شمار میرود.
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