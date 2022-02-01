دیوان عالی و مجلس تکلیف برگ سبز خودرو را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حسن زاده، در خصوص آخرین وضعیت صدور برگه سبز خودرو و عدم اجرا شدن آخرین مصوبه دیوان عدالت اداری در رابطه با صدور وکالتنامه خودرو، اظهار داشت: مصوبه دیوان عدالت اداری قانون نبود و تنها یک رأی هیأت عمومی بود که مربوط به وکالتنامه ها می‌شد.

وی افزود: بعد از صدور ابلاغیه از سوی دادستان کل کشور، یک استعلامی از مجلس شورای اسلامی درخواست شد که هنوز جواب آن واصل نشده است.

حسن زاده در پاسخ به این سوال که وقتی برگ سبز خودرو کفایت می‌کند چرا برخی دفاتر وکالتنامه مربوط به برگ سبز را صادر نمی‌کنند؟ گفت: برگ سبز خودرو اعتبار سند رسمی را ندارد، برخی قضات و دادستان‌ها هم آرای عدم اعتبار و البته برخی هم آرای مربوط به اعتبار داشتن آن را صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: موارد استناد پذیری این موضوع به عنوان قانون استعلام شده و رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را به یک کمیسیون خاص جهت بررسی ارجاع داده است. همچنین دیوان عالی کشور هم در حال بررسی این موضوع است.

مدیر کل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه برگ سبز قرارداد محسوب نمی‌شود گفت: برگ سبز را ناجا صادر نمی‌کند بلکه یک شرکت منحله این کار را انجام می‌دهد.

حسن زاده در خصوص استنکاف سردفتران از صدور وکالتنامه مربوط به برگ سبز هم گفت: مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف وضعیت نقل و انتقال سند خودرو سازمان ثبت و املاک کشور نیست و تکلیف این موضوع هنوز برای دفاتر ابهام دارد که منتظر اعلام نظر دیوان عالی و همچنین مجلس شورای اسلامی هستیم.