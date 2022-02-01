آسمان شرق کرمان خاک می بارد/ معضلی که برای مسئولان عادی شد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شرق کرمان از ۳۶۵ روز سال بیش از ۲۵۰ روز با طوفان شن، ریزگردها و آلودگی شدید هوا مواجه است این وضعیت موجب خسارت جدی به مردم محروم مناطق شرقی کرمان شده است و خسارتهای زیادی هر سال به کشاورزی، زیر ساختها و دامداری مردم وارد می‌شود.

افزایش بیماری‌های تنفسی و خسارت به محصولات کشاورزی و گسترش بیابانها در شرق کرمان منجر به موج مهاجرت از روستاها به شهرها شده است به طوری که تنها در ریگان ده‌ها روستا از جمعیت خالی شده و مردم به شهرهای ریگان و فهرج رفته‌اند.

مسئولان بگویند برای کنترل ریزگردهای شرق کرمان چه کرده‌اند؟

اما به جرأت می‌توان گفت طی یک دهه گذشته هیچ اقدامی برای جلوگیری از بروز طوفان شن نشده است.

آنچه که مشخص است با آبگیری ۱۰۰ درصدی تالاب جازموریان حالا مشخص شده است که ریزگردهای شرق کرمان هیچ ارتباطی به بستر جازموریان ندارد

آنچه که مشخص است با آبگیری ۱۰۰ درصدی تالاب جازموریان حالا مشخص شده است که ریزگردهای شرق کرمان هیچ ارتباطی به بستر جازموریان ندارد و کانون ریزگردهای ریگان و فهرج که بعضاً بم و کرمان و حتی شمالی ترین شهرهای کرمان را فرا می‌گیرد کویر لوت و کانون‌های محلی است.

خشکاندن بخشی از درختان کهور در دشت بین کرمان و ماهان، نابودی جنگل‌ها در مسیر کرمان به جوپار، عدم توسعه جنگل کاری در ریگان و فهرج و بی عملی مسئولان و اجرای طرح‌های بسیار محدود و بی تأثیر مالچ پاشی و البته احداث سد از عوامل اصلی بروز و افزایش ریزگردها در شرق کرمان می‌باشد.

در حالی که جنوب کرمان را سیل در برگرفت اما در شرق کرمان خشکسالی می تازد و ریزگردها زندگی مردم را تیره و تار کرده است.

سوال اصلی مردم از دولتمردان این است که چرا هیچ کاری برای جلوگیری از طوفان شن و ریزگردها انجام نمی‌دهند، هر چند گفته می‌شد اعتباری برای کنترل ریزگردها اختصاص یافته است اما هیچ گاه سرنوشت این اعتبارات مشخص نشد.

منشأ ریزگردها کویر و کانون‌های محلی است

مرجان شاکری، مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: کانون ریزگردهای کرمان قبل از آبگیری جازموریان، هم کویر لوت اعلام شده بود.

وی تصریح کرد: کاهش رطوبت، ادامه خشکسالی و افزایش کانون‌های محلی ریزگردها موجب شده با وزش باد، طوفان شن در منطقه ایجاد شود و پیامد طوفان‌های شن هم ریزگردها می‌باشد.

وی ادامه داد: تثبیت بیابان‌ها در شرق کرمان و کنترل کانون‌های ریزگردها باید در دستور کار قرار گیرد و زمینه کنترل وضعیت کنونی فراهم شود.

اما امروز با گذشته ۱۲ ساعت همچنان مردم ریگان و فهرج زیر شلاق طوفان شن هستند.

برای مسئولان محرومیت ما عادی شده است

گفتگوی تلفنی خبرنگار مهر با زهرا بمانی یکی از ساکنان شهر ریگان نشان از وضعیت نامناسب مردم این شهر دارد، این زن ریگانی می‌گوید: به نظر می‌رسد مسئولان کلاً مردم شرق کرمان را فراموش کرده‌اند و نمی‌خواهند هیچ کاری برای رفع مشکل ریزگردها انجام دهند.

ریگان آنقدر محروم است که حتی مشکلات مردم هم به چشم مسئولان نمی‌آید و این وضعیت موجب مهاجرت بسیاری از مردم شده است

وی افزود: ریگان آنقدر محروم است که حتی مشکلات مردم هم به چشم مسئولان نمی‌آید و این وضعیت موجب مهاجرت بسیاری از مردم شده است.

وی گفت: چه کسی می‌تواند جایی زندگی کند که از هر سال بیش از نیمی از روزها از آسمان خاک می بارد، بسیاری از مردم دچار بیماری تنفسی شده‌اند.

وی ادامه داد: به گونه‌ای مسئولان با این مشکل برخورد می‌کنند که گویی این مشکل عادی است و باید به همین وضعیت باقی بماند. این در حالیست که تا چند سال قبل وضعیت اینگونه نبود.

حسن ابراهیمی نیز از کشاورزان فهرجی در بخش کویر نگین است که به خبرنگار مهر می‌گوید: جنوب کرمان باران می بارد و سیلش به ما در شرق کرمان خسارت می‌زند، تا امروز می‌گفتند ریزگردهای شرق کرمان از جازموریان است اما این روزها بستر جازموریان مملو از آب است و این یعنی ریزگردها اصلاً ربطی به جازموریان ندارد.

وی می‌گوید: چرا مسئولان که خبر از محرومیت زدایی می‌دهند کاری برای مردم شرق کرمان نمی‌کنند، تنها راه حل مشکل ما کشت درختان کهور و گز و احیای رودخانه‌های ریگان و فهرج است که پشت سد مانده‌اند.

دعوت مردم از رئیس جمهور برای سفر به ریگان و فهرج

وی می‌افزاید: گویی کسی اهمیتی برای مردم شرق کرمان قائل نیست، بارها این مشکل در رسانه‌ها مطرح شده است اما هیچ کاری تا امروز برای حل مشکل نشده است از آقای رئیسی می‌خواهیم شخصاً به شرق کرمان سفر کند و از مسئولان بپرسد برای تثبیت شن‌های روان در شرق کرمان چه کرده‌اند؟ د این سفر رئیس جمهور پای حرف مردم بنشینید تا از زبان ما مشکلات را بشنود.

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ۱۲۰ روستای ریگان در محاصره شن‌های روان قرار دارد و متأسفانه شاهد بروز پی در پی طوفان در شرق کرمان هستیم.

مردم این مناطق به شدت محروم هستند و بروز طوفان شن و ریزگردها وضعیت را برای مردم بسیار بدتر کرده و زندگی به خصوص در روستاها بسیار مشکل شده است

امین باقری با اشاره به اینکه باید مسئولان ملی اعتبارات مناسبی برای تثبیت بیابان در شرق کرمان اختصاص دهند در غیر این صورت شاهد مهاجرت مردم از این مناطق خواهیم بود.

وی گفت: مردم این مناطق به شدت محروم هستند و بروز طوفان شن و ریزگردها وضعیت را برای مردم بسیار بدتر کرده و زندگی به خصوص در روستاها بسیار مشکل شده است.

هم اکنون طوفان در ریگان و فهرج ادامه دارد و ۱۶۰ هزار نفر در شهرستان‌های ریگان و فهرج خانه نشین شده‌اند و البته در خارج از خانه هاشان خروارها شن روی هم در حال تلنبار شدن است.