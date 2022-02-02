دهه فجر فرصت تبیین دستاوردهای انقلاب برای نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عبداللهی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر امام جمعه سمنان با بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت جهاد تبیین است، بیان کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب و جهاد تبیینی به خصوص برای نخبگان یکی از مهم‌ترین مسائل به ویژه در ایام الله دهه فجر است که نیاز جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه که سپاه در ایام الله دهه فجر نسبت به برگزاری نشست‌های تبیینی ویژه دستاوردهای انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده است، افزود: معتقد هستیم که این نوع مباحث نباید مختص به دهه فجر باشد و باید در تمام طول سال دستاوردهای انقلاب را برای نخبگان و نسل جوان جامعه بازگو کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سمنان با بیان اینکه برنامه‌های متعددی در طول ایام الله دهه فجر در سطح پایگاه‌های بسیج سمنان تدارک به اجرا در آمده است گفت: یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها آشنایی جوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

عبداللهی از برگزاری کلاس‌های متعدد در مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه طی ایام دهه فجر خبر داد و گفت: مجموعه سپاه رشد و تعالی همکاران خود را قبل از هر مأموریتی در اولویت خود می‌داند زیرا نیروی تراز انقلاب اسلامی در مجموعه سپاه و بسیج می‌داند که در عرصه و میدانی چطور باید عمل کند.