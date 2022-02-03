بارش برف و باران از فردا در کرمانشاه آغاز می شود

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه طی امروز قسمتی تا نیمه ابری و در برخی نقاط مه آلود بوده که انتظار میرود بتدریج از غلظت مه در این نواحی کاسته شود.
وی افزود: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی در روزهای جمعه و شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه سامانهای بارشی جو منطقه را متأثر کرده که با افزایش دمای شبانه و کاهش نسبی دمای روزانه در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارش باران و همراه با رعد و برق و بتدریج بارش برف در استان کرمانشاه خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارشها در اواخر روز جمعه و در نیمه غربی استان کرمانشاه بخصوص منطقه اورامانات نمود بیشتری خواهد داشت.
دولتشاهی با اشاره اعلام هشدار سطح نارنجی برای شهرستانهای غربی استان کرمانشاه، بیان کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه در استان کرمانشاه برای شهرستانهای پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، روانسر و دالاهو هشدار سطح نارنجی اعلام شده است.
وی گفت: به مردم توصیه میشود از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند و همچنین به فرمانداریها و دستگاههای امدادی برای برف روبی، محلول پاشی و نمک پاشی در جادهها اطلاع رسانی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین وزش باد که طی ساعاتی از روز جمعه نسبتاً شدید خواهد بود و بتدریج موجب نفوذ غبار به جو استان کرمانشاه بویژه در مناطق مرزی میشود.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: در روزهای یکشنبه ۱۷ و دوشنبه ۱۸ بهمن مه صبحگاهی بخصوص در مناطق سردسیر و مرطوب محتملترین پدیده در استان کرمانشاه خواهد بود.
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