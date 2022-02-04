بارش برف زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از امروز وارد استان شده و تا اواخر روز یکشنبه بارش برف استان را فرا می‌گیرد.

وی همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به وقوع باد شدید به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف شاهد وقوع کولاک در ارتفاعات خواهیم داد که در این میان مردم در محورهای کوهستانی و بلندی‌ها تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: در این راستا وضعیت جوی استان زنجان از امروز تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ بهمن ماه جاری در حالت هشدار زرد قرار می‌گیرد و شهروندان از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.