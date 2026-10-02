به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر جمعه در بازدید از سیراف اظهار کرد: در دومین روز سفر به استان بوشهر، از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان‌های جنوبی استان به‌ویژه سیراف بازدید شد و آخرین وضعیت حفاظت، ساماندهی و پرونده ثبت جهانی این بندر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سیراف در امتداد تمدن و فرهنگ ایرانی ریشه‌ای عمیق دارد و مردم این منطقه علاوه بر پیشینه تاریخی، در فرهنگ مقاومت نیز جایگاهی برجسته دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بازدید از آرامگاه دره لیر یا گورستان صخره‌ای سیراف، مسجد جامع تاریخی سیراف و قلعه نصوری بیان کرد: دره لیر به دلیل استفاده در دوره‌های مختلف تاریخی و حضور جوامع و پیروان ادیان گوناگون، از سوی کارشناسان «گورستان تمدن‌ها» شناخته می‌شود.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه سیراف در تاریخ ایران و خلیج‌فارس گفت: سیراف در آستانه جهانی‌شدن قرار گرفته و این موضوع می‌تواند نقطه جهشی برای توسعه استان بوشهر باشد.

وی ادامه داد: با ثبت جهانی، سیراف بیش از گذشته در سطح جهان شناخته خواهد شد و می‌تواند به یکی از مقاصد انتخابی گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل شود.

پرونده جهانی سیراف و توسعه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به قرار گرفتن سیراف در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو اظهار کرد: ایران مجموعه‌ای از پرونده‌ها را در فهرست موقت یونسکو دارد و سیراف نیز در این مسیر قرار گرفته است.

وی افزود: امیدواریم با رفع موانع موجود، زمینه حضور کارشناسان یونسکو در منطقه فراهم شود و روند بررسی و پیگیری پرونده سیراف با جدیت ادامه پیدا کند.

صالحی‌امیری گفت: ثبت جهانی سیراف می‌تواند زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه بوشهر در نقشه گردشگری ایران و منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به پیوند تاریخی سیراف با دریا و خلیج‌فارس افزود: این بندر بخشی از تاریخ دریانوردی، تجارت و تعاملات تمدنی ایران در خلیج‌فارس است و ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانون‌های روایت تمدن دریایی ایران تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اهمیت تاریخی سیراف اظهار کرد: سیراف شناسنامه خلیج‌فارس است و مجموعه‌ای از شواهد تاریخی، معماری، تجارت دریایی، مناسبات فرهنگی و زیست اجتماعی را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: رویکرد وزارتخانه این است که ثبت جهانی را در کنار حفاظت پایدار، معرفی بین‌المللی و توسعه گردشگری دنبال کند تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری نیز برای جوامع محلی ایجاد شود.

بهره‌برداری گردشگری از قلعه نصوری

صالحی‌امیری در ادامه سفر خود از قلعه نصوری در بندر طاهری بازدید و اقامتگاه سنتی این مجموعه را به بهره‌برداری رساند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان حفاظت از بناهای تاریخی و کارکردهای گردشگری و اقتصادی گفت: احیای بناهای تاریخی زمانی می‌تواند به الگویی موفق تبدیل شود که ضمن حفظ اصالت و هویت معماری، امکان بهره‌برداری مناسب و ایجاد ارزش اقتصادی برای جامعه محلی را نیز فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بهره‌برداری از اقامتگاه‌های سنتی در بناهای تاریخی، در صورت رعایت ضوابط حفاظتی، می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های میراثی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف استان بوشهر اظهار کرد: در کنار برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مسائل و مشکلات مردم نیز باید از نزدیک بررسی شود و در چارچوب ظرفیت‌های دولت برای حل آنها تلاش کنیم.