شیوع بیماری سفیدک پودری در برخی گلخانه های حاجی آباد محرز شد

عبدالنبی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشاهده بیماری سفیدک پودری در برخی از گلخانه های حاجی آباد بیان داشت: به دنبال ارسال نمونه های برگی از چندین گلخانه گوجه فرنگی واقع در منطقه حاجی آباد (هم سایت گلخانه ای و هم منطقه طارم)، وجود بیماری سفیدک پودری محرز شد.

باقری تشریح کرد: سفیدک پودری یکی از بیماری‌های قارچی است که با لکه‌های زرد کم رنگ روی برگ شروع می‌شود. لکه‌ها به زودی با اسپورهای سفید رنگ پوشیده می‌شوند و در سطح برگ یک غبار سفید رنگ آرد مانند ایجاد می‌شود. قارچ‌های سفیدک پودری منافذ برگ را مسدود کرده و مانع رسیدن نور به سلول‌های فتوسنتز کننده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با پیشرفت بیماری قسمت‌های مایل به سفید برگ‌ها به تدریج قهوه‌ای، چروکیده، خشک و شکننده می‌شوند و در نتیجه گیاه ضعیف شده و رشد متوقف می‌شود و برگ‌های پیر شروع به ریزش می‌کنند (گیاهان برای زنده بودن تلاش می‌کنند). میوه‌های تولید شده توسط گیاهان آلوده اغلب فاقد عطر و طعم هستند.

گفتنی است؛ گیاهان مسن نسبت به گیاهان جوان و سالم به این بیماری حساس‌ترندکه در این راستا ارایه راهنمایی¬های لازم برای کنترل بیماری انجام شد.