مراکز جدید برگزاری آزمون تولیمو در تربت حیدریه و ارومیه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراکز جدید در استان خراسان رضوی (شهر تربت حیدریه) و استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه) برای برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دوره های ۱۷۷ و ۱۷۸ ایجاد شده است.

متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) دوره‌های ۱۷۷ و ۱۷۸ می‌توانند با توجه به راه اندازی مراکز جدید در دانشگاه های تربت حیدریه و ارومیه به بخش آزمون تولیمو در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه کنند و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در دوره های ۱۷۷ و ۱۷۸ در روزهای سه شنبه ۳ اسفند و ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

مرکز برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در استان خراسان رضوی دانشگاه تربت حیدریه به نشانی تربت حیدریه، کیلومتر ۷ جاده تربت حیدریه- مشهد، دانشگاه تربت حیدریه، ساختمان حوزه فاوا – سایت دانشگاه و در استان آذربایجان غربی دانشگاه ارومیه به نشانی ارومیه، کیلومتر ۱۱ جاده سرو، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه است.

نشانی سایر مراکز برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) در اینجا قابل مشاهده است.