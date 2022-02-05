رشید مظاهری رسما از استقلال جدا شد/ از فولاد تا سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، رشید مظاهری دوران خوبی در فصل جاری نداشت و به جز یک بار که به عنوان بازیکن جانشین جای سیدحسین حسینی درون دروازه استقلال قرار گرفت، نه تنها هرگز فرصت بازی پیدا نکرد، بلکه حتی در لیست مسابقات هم جایی نداشت.

با اینکه در خصوص جدایی این بازیکن از استقلال و مقصد بعدی او هفته‌هاست صحبت می‌شود و بارها نیز وی تا آستانه جدایی از این تیم پیش رفت، اما تا امروز این اتفاق رخ نداده بود.

مظاهری امروز با انتشار پیامی در فضای مجازی جدایی‌اش از استقلال را به صورت تلویحی اعلام و تایید کرد تا به زودی مقصد آینده‌اش مشخص شود. از فولاد مبارکه سپاهان به عنوان جدی ترین گزینه انتقال رشید مظاهری برای نیم فصل دوم یاد می‌شود.

مظاهری با انتشار عکسی از خود زیر آن نوشت؛ با آرزوی موفقیت برای استقلال بزرگ، یا علی و به امید دیدار.

مظاهری پیش از این با باشگاه فولاد خوزستان به توافق رسیده بود اما به گفته مدیرعامل فولاد، شروط این دروازه بان مانع پیوستنش به این تیم خوزستانی شده بود.