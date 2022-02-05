به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی عصر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهیان نور در جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از نقاط مهم و مؤثر در ۸ سال دفاع مقدس بود و مردمان این جزیره جانانه ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ افزود: یک دهه یک رزمایش عظیم فرهنگی در جزیره خارگ با شکوه هر چه تمام تر برگزار شده است که امسال نیز در حال فراهم سازی بستر برگزاری راهیان نور دریایی در خارگ هستیم.

وی تصریح کرد: حقایق جنگ در جزیره خارگ به اطلاع جوانان ایران اسلامی رسانیده شود و فرهنگ ایثار و شهادت در این جزیره نهادینه شده است.

سرهنگ حیاتی خاطر نشان کرد: اهالی صبور این جزیره دوشادوش نیروهای خدوم صنعت نفت، نظامی و انتظامی ۸ سال ایستادگی کردند و نگذاشتن صادرات نفت از این جزیره لحظه قطع شود.

وی یادآور شد: این رزمایش عظیم فرهنگی از ۲۰ اسفندماه در صورت مساعد بودن شرایط آغاز و ۱۱ فروردین با حضور نخبگان ایران اسلامی به پایان خواهد رسید.