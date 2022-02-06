هزاران کانادایی دست به تظاهرات زدند/ گزارش یک مورد حمله با خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور، علیه محدودیتهای کرونایی اعمال شده از سوی دولت، دست به اعتراض زدند.
تظاهرات که اکنون به شهر «تورنتو» به عنوان یکی از مراکز اقتصادی کانادا هم کشیده شده، از شهر «اتاوا» پایتخت آغاز شد و محرک شروع آن نیز رانندگان کامیون بودند که از الزامات واکسیناسیون کووید ۱۹ برای انجام سفرهای برون مرزی گلایه داشتند.
اما، رفته رفته با پیوستن مردمی از طیفهای مختلف، این جنبش اعتراضی شکلی همه گیر به خود گرفت. تقریباً از هشت روز پیش به این سو، مرکز شهر اتاوا در انبوه سیل معترضان به حال تعطیل درآمده است. فقط طی دیروز شنبه، تعداد معترضان در اتاوا حدود پنج هزار نفر تخمین زده شد.
مسئله مهم آن است که این جریان اعتراضی که در ابتدا به رغم انبوه جمعیت شکلی مسالمت آمیز داشت، رفته رفته رنگ خشونت به خود میگیرد. در این میان، جمعی با حمل پرچم نازیها، از تلاش برای منحل کردن دولت کانادا سخن میگویند.
تصاویر ویدئویی، مردی سوار بر اسب را نشان میدهد که پرچم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را حمل میکند. پلیس هم میگوید که سازماندهی این تظاهراتها بعضاً با مشارکت همفکرانی از ایالات متحده انجام میشود.
این در حالی است که ترامپ در دوره زمامداری خود رابطه چندان دوستانهای با «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا نداشت و چندی پیش هم طی اظهاراتی از جنبش رانندگان کامیون حمایت کرد.
در سایر مناطق کانادا نیز وضع کمابیش به همین شکل است. در تورنتو، ۵۰۰ تن از نیروهای کادر درمان و بهداشت، در مقابله با جنبش رانندگان کامیون دست به تظاهرات زدند. در تازهترین خبرها از شهر «وینی پگ» مرکز ایالت «مانی توبا»، مردی با خودرو خود به داخل جمعیت معترض به محدودیتهای کرونایی هجوم برده و دست کم چهار نفر را زخمی کرده است.
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