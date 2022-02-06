واریز ۵۰ میلیارد تومان به حساب ایتام و فرزندان محسنین البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی فرد صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نیکوکاری شهرستان کرج با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۹ هزار نیکوکار حمایت یک هزار و ۵۰۰ یتیم و ۳ هزار و ۵۰۰ فرزند محسنین را بر عهده دارند، اظهار کرد: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین البرزی از فجر ۹۹ تا فجر ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ میلیارد تومان به‌حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند.

وی با بیان اینکه این مبالغ در قالب واریز مستقیم به‌حساب فرزندان بوده گفت: به‌طور میانگین و از طریق کارت‌های عضو شتاب ماهانه مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب ایتام و ۶۰۰ هزار تومان به حساب فرزندان محسنین واریز می‌شود.

محمدی فرد با تأکید بر اجرای پویش «ایران مهربان» اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان این پویش جهت جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین ادامه خواهد داشت که این عزیزان می‌توانند با واریز حداقل ماهیانه ۳۰,۰۰۰ تومان از فرزند معنوی خود حمایت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز استفاده از بسترهای الکترونیکی را برای جذب حامیان میسر دانست و افزود: مشارکت حضوری و مراجعه به دفاتر کمیته امداد در قالب این طرح فعلاً انجام نمی‌شود و نیکوکاران می‌توانند در این پویش با نام‌نویسی در سایت‌های اکرام ایتام و محسنین و پرداخت نقدی مستقیم به‌حساب ایتام و محسنین از طریق سامانه ekram.emdad.ir اقدام و همچنین تماس با شماره تلفن ۳۲۸۰۱۰۷۱ فرزندان معنوی خود را انتخاب و در این طرح خداپسندانه شرکت کنند.