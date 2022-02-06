بازگشت ۲۰۸ هکتار از اراضی به بیت المال /سرقت ۱۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی نسایی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ۹ ماه اخیر پروندههای کیفری وارده شده به دادسراهای خراسان جنوبی ۶۲ هزار پرونده بوده است که اکثر آنها پروندههای مهمی است.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند بیانکرد: در ۱۰ ماه اخیر ۶۷ تن مواد مخدر توسط مأموران در خراسانجنوبی کشف شده که پرونده آنها در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته است.
نسایی با اشاره به اینکه کشفیات مواد مخدر در سال جاری تا به امروز ۱۸ درصد افزایش داشته است، ادامهداد: همچنین در همین مدت تعداد هفت هزار و ۷۰۰ نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز در استان دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدهاند.
کشف ۷۵ درصد سرقتها
وی با بیان اینکه خوشبختانه ۷۵ درصد از سرقتهای در خراسانجنوبی کشف شده است، گفت: در زمینه وضعیت زندانهای خراسانجنوبی نیز خوشبختانه در ایام کرونا هیچگونه مورد فوتی بر اثر کرونا در زندانهای استان نداشتهایم.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند اظهار کرد: خود زنی و اعتصاب غذا نیز در سال جاری در زندانهای استان وجود نداشته است که نکته بسیار مهمی است.
نسایی با تأکید بر اینکه به همت ستاد دیه در خراسانجنوبی تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدهاند، بیانکرد: در سال گذشته میزان کمک انجمن حمایت از زندانیان به خانواده زندانیان دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان بوده است ولی این آمار از ابتدای سال از مرز ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گذشت.
وی افزود: در زمینه حمایت از حقوق عامه نیز ۲۰۸ هکتار از اراضی بیتالمال به بیتالمال بازگشت و وضعیت موتورسیکلتهای توقیف شده در پارکینگها نیز تدبیر و تعیین تکلیف شدند.
دستگیری مافیای پشت پرده بازار مرغ و تخم مرغ در خراسان جنوبی
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: هر چند نظارت بر بازار وظیفه دستگاه قضائی نیست ولی از بابت حفظ حقوق عامه در این زمینه ورود پیدا کردیم و در زمینه مافیای پشت صحنه بازار مرغ و تخم مرغ برخورد و ۷-۸ نفر نیز دستگیر شدند.
نسایی با اشاره به اینکه مسئولان مرتبط نیز باید در پیرامون وضعیت نهادهها و ترک فعلهایشان در این زمینه پاسخگو باشند، اظهار کرد: حفظ حقوق عامه را در حوزههای مختلف پیگیری خواهیم کرد.
وی در زمینه پروندههای تسهیلات بانکی که از بحث تولید منحرف شده است، بیانکرد: در مورد تسهیلات بانکی منحرف شده از بحث تولید، پروندهای در دادسرا تشکیل شده است و اقدامات مربوطه آن انجام شده ولی هنوز منجر به صدور به کیفر خواست نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند در زمینه پیگیری بحث سگهای بلا صاحب بعد از گذشت زمان یک ماهه از مهلت تعیین شده مقام قضائی برای ساماندهی آنان بیانکرد: این موضوع یک معضل کشوری است و رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز برای ساماندهی سگهای بلا صاحب مهلت زمان یک ماهه تعیین کردند.
هزار و ۲۰۰ سگ بلا صاحب جمعآوری و به پناهگاه برده شده
نسایی گفت: در این زمینه هزار و ۲۰۰ سگ جمعآوری و به پناهگاه برده شده ولی هنوز سگهای رها شدهای در شهر وجود دارند و اگر مسئولی در این خصوص کوتاهی کند با او برخورد خواهد شد.
وی در زمینه ساخت و سازهای در اراضی قدیم پادگان بیرجند نیز یادآور شد: به نظر من ساخت و ساز در اراضی قدیم پادگان بیرجند باید طبق قوانین و مقررات قانونی و طبق نظر شهرداری صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی سرقت در خراسان جنوبی و ۲۶ درصدی در کشور گفت: هر چند میانگین افزایش سرقت در خراسان جنوبی پایینتر از کشوری است ولی بنای ما بر این است که اولاً فضا را برای هنجار شکنان امنیت مالی مردم ناامن کنیم و همچنین مجازات سرقت حدی در صورت وجود شرایط اجرا شود.
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