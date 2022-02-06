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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۰۱

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

پرونده مسکن مهر مازندران امسال بسته می شود

پرونده مسکن مهر مازندران امسال بسته می شود

ساری- مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه پرونده مسکن مهر امسال بسته می شود، گفت: همزمان با دهه فجر ۶۵۰ واحد تحویل متقاضیان می شود.

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر ۱۹ پروژه با ۹۵۲ میلیارد ریال بهره برداری می‌شود، افزود: این طرح‌ها در حوزه مسکن، راه و ایمنی در استان اجرا می‌شود.

وی آماده سازی بخشی از محور آمل - بابل، افتتاح طرح‌ها مسکن، راه اندازی سه دستگاه شتاب نگار در غرب استان از جمله طرح‌ها ذکر کرد و گفت: با افتتاح این طرح تمامی مناطق استان به طرح‌های شتاب نگار مجهز می‌شوند.

وی گفت: عملیات آسفالت پروژه سارویه و میارکلا انجام شد و در دهه فجر ۶۵۰ واحد مسکن مهر به متقاضیان در استان تحویل می‌شود.

نظری ادامه داد: مسکن مهر تعاونی نیز در دست ساخت است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری این طرح به نتیجه رسد.

کد مطلب 5418114

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