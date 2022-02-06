سایت فدراسیون فوتبال آلمان علیه ادعای مربی تیم ملی فوتسال ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، بحث حضور دستیار اسپانیایی در تیم ملی فوتسال ایران برای نخستین بار بعد از انتخاب وحید شمسایی به عنوان سرمربی تیم ملی منتشر شد.

خبرگزاری مهر از آن زمان در تلاش بود تا خبرهای دقیق و درستی از مذاکره با مربیان اسپانیایی منتشر کند. رایزنی‌های وحید شمسایی و دستیار ایرانی اش شهاب سفال منش در نهایت به دو، سه مربی اسپانیایی ختم شد که در این مطلب به آن پرداخته شد.

یکی از این گزینه‌ها که گفته می‌شود با شمسایی به توافق نهایی هم رسیده و فقط تایید نهایی فدراسیون فوتبال و امضای قراردادش باقی مانده است، «میگوئل آندرس مورنو» مربی سرشناس اسپانیایی با سابقه کار در تیم بارسلونا اسپانیا و چند تیم ملی است.

مورنو در حالی گزینه مربیگری تیم ملی فوتسال است که همزمان با فدراسیون فوتبال آلمان هم قرارداد دارد و از سال ۲۰۲۱ به عنوان دستیار سرمربی با تیم ملی این کشور همکاری می‌کند.

مورنو در سایت فدراسیون فوتبال آلمان هم به عنوان مربی تیم ملی این کشور معرفی شده و در تصاویر مربوط به بازی‌های تیم ملی فوتسال آلمان در ماه‌های گذشته روی نیمکت این تیم نشسته است.



معرفی میگوئل در سایت فدراسیون آلمان به عنوان مربی

با این حال شهاب سفال منش که مدرس فوتسال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا است و به زبان انگلیسی هم مسلط است، امروز در مصاحبه‌ای عجیب اعلام کرد: «میگوئل در کادر فنی تیم ملی آلمان حضور ندارد و من نمی‌دانم این خبر از کجا به بیرون درز پیدا کرده است. او به عنوان مسئول آموزش و توسعه فوتسال بوندسلیگا فعالیت می‌کند.»

سفال منش که مسئول مستقیم مذاکره با مربیان خارجی از جمله میگوئل و در واقع مذاکره کننده اصلی محسوب می‌شود، احتمالاً خبر ندارد که مورنو یکی از مربیان آلمان بوده است که این موضوع در نوع خود جای تعجب دارد! البته این احتمال هم وجود دارد که مورنو همزمان با کار فنی، مسئول آموزش و توسعه فوتسال بوندس لیگا هم باشد اما این موضوع در سایت فدراسیون آلمان ذکر نشده است.



میگوئل روی نیمکت تیم ملی آلمان (نفر سوم از سمت چپ)

وی همچنین به نقل از میگوئل اعلام کرده است که این مربی با هیچ خبرنگاری گفتگو نکرده است اما خبرنگار مهر در صورت نیاز، متن گفتگو با این مربی اسپانیایی را هم منتشر خواهد کرد.

از سوی دیگر، گفته می‌شود افرادی از داخل ایران با میگوئل تماس گرفته‌اند و به نوعی تلاش کرده‌اند یا قیمت او را افزایش بدهند و یا این مربی را از حضور در ایران منصرف کنند. کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران احتمالاً از این موضوع بی اطلاع نیست و بهتر است با در اختیار دادن اسناد و مدارک لازم به حراست فدراسیون فوتبال و یا نهادهای نظارتی و قضایی، جلوی این فاجعه را بگیرند.



میگوئل در عکس تیم ملی آلمان