سالانه پنج هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه‌ای ظهر دوشنبه در حاشیه کلنگ زنی طرح‌های عمرانی در جمع خبرنگاران، گفت: راه و شهرسازی استان زنجان برای طرح نهضت ملی مسکن ۶۰ هزار مترمربع زمین تامین کرده است.

وی با بیان اینکه کارهای احداث یک هزارو ۴۴۰ واحد انجام شده است، اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و ۳۷۰ واحد توسط بنیاد مسکن و مابقی توسط خود متقاضیان به صورت انفرادی و گروهی احداث می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در روستاهای استان زنجان ۵۱ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده که معادل ۵۵ درصد است.

خواجه‌ای تاکید کرد: استان زنجان در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی ۱۰ درصد از نرم کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه سالانه پنج هزار واحد مسکونی روستایی را مقاوم سازی خواهیم کرد، ابراز داشت: تاکنون برنامه مقاوم سازی ۴۶ هزار واحد مسکونی ابلاغ شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: بنیاد مسکن استان برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی، عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونت گاه‌های آسیب‌پذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحه‌دیده پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود دارد.

خواجه‌ای گفت: با ترویج فرهنگ مقاوم سازی ساخت و سازها در مناطق روستایی نیز مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی میزان افزایش ی می‌یابد.