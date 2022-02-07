کیش پایگاه فوتبال کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید محمد ضمن تبریک سریع ترین صعود تاریخی تیم ملی فوتبال کشور به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: امیدواریم این موفقیت ها ادامه دار باشد، وظیفه همه بخش های اجرایی در کشور است که به موفقیت ورزش و فوتبال کشور کمک کنند. ما هم از بدو ورود به دبیرخانه شورایعالی تلاش کردیم در کنار عزیزان فدراسیون فوتبال باشیم.

وی افزود: مناطق آزاد کشور از ظرفیت های ورزشی خوبی برخوردار هستند، به همین منظور منطقه آزاد کیش به عنوان پایگاه فوتبال کشور در نظر گرفته شده است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: در توافقی که امروز بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و فدراسیون فوتبال صورت گرفت، توافق شد براساس تفاهم نامه های گذشته عملیات اجرایی ساخت ۵ زمین فوتبال در جزیره کیش آغاز و تا پایان مردادماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

سعید محمد گفت: یکی از این ۵ زمین، برای اولین بار در کشور به صورت چمن ترکیبی (هیبریدی) (ترکیب چمن طبیعی و الیاف چمن مصنوعی) در منطقه آزاد کیش ایجاد می شود که از کیفیت بالایی در طراز جهانی و استانداردهای روز دنیا برخوردار است.

وی ادامه داد: در کنار زمین های فوتبال، سالن های بدنسازی، خدماتی، رفاهی برای ورزشکاران تکمیل و برای استقرار تماشاگران نیز سکوهای مناسب با سقف اسپیس فریم توسط پیمانکاران با کیفیت بالا آماده و در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از احداث دو زمین فوتبال ساحلی در جزیره کیش خبر داد و گفت: در نظر داریم برای تمام تیم های فوتبال ساحلی، فوتسال، فوتبال بانوان، تیم بزرگسالان و تیم ملی امید برنامه ریزی و از ظرفیت های وزرشی کیش استفاده کنیم.

سعید محمد به تکمیل زیرساخت های موجود در دهکده المپیک جزیره کیش اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت های موجود در دهکده المپیک کیش و تکمیل زیرساخت های موجود در رویداد بزرگ ۲۰۲۲ جام جهانی، کیش را به مقصد گردشگری برای ورزشکاران تبدیل می کند و رونق اقتصادی کیش را به همراه خواهد داشت و این جزیره به نگین گردشگری ورزشی در منطقه تبدیل می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال نیز با تبریک صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز گفت: امروز روز تاریخی برای فوتبال کشور است، از دولت ، مناطق آزاد و همه عزیزانی که ما را در این مسیر موفقیت همراهی کردند تشکر می کنم. نگاه توسعه دکتر محمد برای دستیابی به هدف مشترک قابل تقدیر است.

شهاب الدین عزیزی خادم از جزیره کیش به عنوان پایگاه فوتبال ایران نام برد و افزود: باید از این ظرفیت برای به توسعه کیش استفاده کنیم و از آن بهره مند شویم.