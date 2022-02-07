جاده قاضی خان - بدره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حسن بهرام نیا استاندار ایلام و مجموعه مسئولان استانی و شهرستانی ظهر دوشنبه در هفتمین روز از دهه فجر جاده قاضی خان به بدره به طول ۱۳ کیلومتر افتتاح شد که ۶ کیلومتر آن در محدوده شهرستان سیروان و هفت کیلومتر در شهرستان بدره است.

بر اساس این گزارش پیش تر ۶ کیلومتر از این پروژه افتتاح شده بود و امروز توسط استاندار ایلام ۷ کیلومتر با اعتبار ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

همچنین استاندار ایلام در هفتمین روز از دهه مبارک فجر دو پروژه گازرسانی شهرستان بدره با اعتبار ۳٠ میلیارد ریال افتتاح کرد.

این پروژه‌ها شامل ساختمان اداره گاز بدره و گازرسانی به ۲ واحد تولیدی صنعتی این شهرستان به مساحت ۲۷۳٠ متر مربع است.



تاکنون ۶۶ واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان گازدار شده است.