سامانه جامع نشریات علمی کشور با عنوان «وب سرویس رایمگ» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) وب سرویس رایمگ: سامانه جامع نشریات علمی کشور با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، امروز 18 بهمن 1400 در موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) رونمایی شد.

دکتر محمدجواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفت: رایمگ سامانه یکپارچه نشریات ادواری علمی کشور به همراه مدیریت انتشارات نشریات است که براساس تفاهم نامه میان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی ایجاد شد.

وی افزود: سامانه رایمگ تمامی فرآیندهای دریافت مقاله، ارزیابی و داوری، ویراستاری، صفحه‌آرایی و انتشار الکترونیکی و چاپی نشریات علمی را در برگرفته است. این سامانه به منظور مدیریت بهینه نشریات علمی با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و براساس استاندارد نشریات معتبر بین‌المللی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

دهقانی گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه، طراحی سایت نشریات به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است. رایمگ اولین بستری است که به زبان عربی از اخذ مقاله تا انتشار آن برای نشریات عربی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

رئیس ISC گفت: رایمگ، نخستین سامانه جامع نشریات علمی کشور است که تمام فرایندهای مرتبط با نشریات (از ارسال مقاله توسط نویسنده تا چاپ نشریه) را به صورت متمرکز پوشش می دهد. رایمگ ، تمام نشریات علمی کشور در حوزه های مختلف موضوعی را در بر می گیرد.

وی گفت: این سامانه می تواند با استفاده از گزارش های متنوع موجود در سطح مدیریت، روند انتشارات نشریات علمی کشور را تجزیه و تحلیل کند و به متولیان امر در شناخت مسائل و اعمال سیاستگذاری ها در جهت ارتقای کمی و کیفی انتشارات نشریات علمی کشور کمک می کند.

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: هدف آن است که سامانه متمرکز رایمگ بتواند مرجعی برای مدیریت نشریات علمی کشور باشد. دسترسی به سامانه از طریق نشانی rimag.ricest.ac.ir امکان پذیر است.

در ادامه این جلسه دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر گفت: در وزارت علوم استراتژی هایی همچون مرجعیت علمی و دیپلماسی علم و فناوری جهت پیشبرد هرچه بیشتر اهداف مطرح است.

وی گفت: با رونمایی از چنین طرح هایی امید است هرچه بیشتر شاهد مرجعیت علمی در سطح بین المللی باشیم تا پژوهشگران داخلی و خارجی بتوانند از چنین سامانه های ارزشمندی استفاده کنند.

برخی از ویژگی های رایمگ:

• برخی از ویژگی های سامانه برای مدیر نشریه شامل امکان ایجاد صفحات دینامیکی در نشریه و شخصی سازی صفحه نشریه در بستر سامانه رایمگ بر اساس شاخص های ارزیابی نشریات، تعریف سوالات داوری به همراه وزن دهی به سوالات، امکان تهیه گزارش های متنوع از نشریه (آمار نرخ پذیرش؛ آمار میانگین زمان داوری، آمار مقالات بر اساس دوره زمانی، گزارش داوران فعال در هر سال) جهت ارزیابی و مدیریت بهینه نشریه

• برخی از ویژگی های سامانه برای نویسنده شامل امکان بازپس گیری مقاله پیش از شروع فرایند داوری، تعامل سامانه با نویسنده از طریق ارسال پست الکترونیکی در هر مرحله از فرایند و نیز مشاهده وضعیت مقاله در هر زمان از طریق پنل نویسنده، امکان بازبینی نهایی (Proofreading)، تایید و یا درخواست اصلاحات نهایی در مقاله توسط نویسنده، دریافت گواهی چاپ مقاله در پنل نویسنده

• امکان عضویت کاربران در سیستم به صورت مجتمع (integrated)، ارسال مقالات به نشریات مختلف با یک کد کاربری وهمچنین امکان استفاده از نقشه ای گوناگون (داور، سردبیر؛ نویسنده، ....) در نشریات متفاوت با یک کد کاربری

• اختصاص کد شناساگر دیجیتال DOR (Digital Object Recognizer) به مقالات پذیرفته شده نشریات به صورت رایگان

• طراحی سامانه بر اساس ویژگی های مورد نیاز در نظام ارزیابی نشریات علمی کشور

• طراحی سایت به صورت چند زبانه برای نشریات (فارسی ، انگلیسی و عربی و ...)

• استفاده از ماجول مشابهت یاب در زمان ارسال مقاله

• امکان انتقال سریع داده های نشریات از سایر بسترها به بستر رایمگ

• گزارش گیری از سامانه بر اساس ویژگیهای مختلف در دو سطح مدیریت رایمگ و مدیریت هر نشریه

• انتشار الکترونیکی نشریات

• ثبت خودکار تمام وقایع و فرایند جامع مرتبط با داوری مقالات

• ارسال خودکار ایمیل پس از هر فرایند به افراد مرتبط

• ارائه فهرست مقالات آماده انتشار و منتشر شده و پربازدید در نشریات مختلف

• نمایش پر بازدیدترین نشریات و پربازدیدترین مقالات در سطح مدیریت رایمگ

• جستجوی ساده و پیشرفته در سامانه

• ایجاد خروجی XML جهت استفاده در سامانه های مختلف نظیر ISC, Pubmed,…

• تولید شیوه های مختلف استناد دهی مقالات منتشر شده (APA,Vancouver,Mendeley, …)

• ایجاد خروجی RSS

• لینک نمایه نشریات در پایگاه های استنادی و تخصصی

• ایجاد بانک اطلاعاتی نویسندگان و داوران در حوزه های تخصصی مربوطه

• آرشیوسازی خودکار شماره های پیشین مجله

• معرفی مقالات چاپ شده مرتبط با موضوع مقالات جدید به عنوان منبع به منظور افزایش ضریب تاثیر نشریه

• امکان دریافت داده ها با فرمت های استاندارد

• جستجوی عنوان مقاله از طریق Google Scholar

• جستجوی نویسندگان مقاله در Google Scholar, Pubmed

• ایجاد گواهی داوری در کارتابل داور برای هر مقاله داوری شده

• ایجاد فهرست داوران بر اساس هر شماره از نشریه

• ارسال ایمیل یادآور به داور جهت انجام داوری

• ایجاد نمایه نویسندگان برای هر نشریه

• ایجاد فهرست نویسندگان بر اساس هر شماره از نشریه

برنامه های آتی رایمگ:

- ایجاد بستر مناسب جهت چاپ و نشر کتاب ها با ملاحظات حق مولف، جهت ترویج تبادل ایده و دانش در همه رشته ها

- توسعه سامانه رایمگ به منظور تبدیل سامانه به پرتال نشریات علمی در جهت ایجاد درگاه واحد به منظور ارزیابی و نظارت بر نشریات علمی کشور

- تهیه ISO به فرمتهای رایج جهت انتقال سریع داده ها میان سامانه های مختلف

- ارزیابی داوران بر اساس پارامترهای گوناگون

- امکان بهره مند شدن کاربران از خدمات سامانه ژورنال یاب مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

- اتصال به سامانه شناساگر سرقت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

- فراهم کردن دسترسی به شاخصهای علم سنجی نشریات در ISC