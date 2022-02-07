تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی بررسی و تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بررسی موضوع تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی مطرح و پیشنهادها و راهکارهای مشترک خزانهداری و بانک مرکزی با هدف پیشگیری از رشد نقدینگی تصویب شد.
در این جلسه همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته جامع پیشنهادی در زمینه حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی ارائه کرد.
با توجه به پیشبینی وضعیت صندوقهای بازنشستگی در سال آینده مقرر شد اصلاحات لازم با هدف تأمین منابع مالی و مدیریت مصارف در این صندوقها صورت گیرد به گونهای که مشکلات این صندوقها برطرف و از بروز ناترازی شدید مالی در آنها جلوگیری شود.
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