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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۴۶

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی بررسی و تصویب شد

تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی بررسی و تصویب شد

بررسی موضوع تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و پیشنهادها و راهکارهای مشترک خزانه‌داری و بانک مرکزی با هدف پیشگیری از رشد نقدینگی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بررسی موضوع تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی مطرح و پیشنهادها و راهکارهای مشترک خزانه‌داری و بانک مرکزی با هدف پیشگیری از رشد نقدینگی تصویب شد.

‌در این جلسه همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته جامع پیشنهادی در زمینه حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرد.

با توجه به پیش‌بینی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در سال آینده مقرر شد اصلاحات لازم با هدف تأمین منابع مالی و مدیریت مصارف در این صندوق‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که مشکلات این صندوق‌ها برطرف و از بروز ناترازی شدید مالی در آنها جلوگیری شود.

کد مطلب 5419242
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مشکلات صندوق های بازنشستگی بویژه تامین اجتماعی را طی ۸ سال گذشته مدیریت اصلاح طلبان تدبیر و امیدی ایجاد کرده اند بفرموده آقای رئیسی بانیان وضع موجود لکن متاسفانه وزارت خانه مربوطه تاکنون در این زمینه شفاف سازی ننموده اند جالب اینکه آقایان کماکان حاکم اموراتتون و هر روز برای دولت انقلابی تعهد و مشکل

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