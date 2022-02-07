درخواست زارع پور از نمایندگان مجلس برای بودجه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران نگاه دولت سیزدهم را به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری راهبردی، یک نگاه فرصت ساز و ایجابی دانست که می‌تواند فرصتی برای ارتقای کارآمدی نظام اداری و تحول درخور شأن مردم کشور ایجاد کند.

وی تحقق این فرصت را مبتنی بر پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات برشمرد که مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای آن ۵۳ تکلیف کلان تعریف شده و ۷۵ درصد آن مرتبط با خانواده فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای ۲ بال «شبکه پرسرعت با کیفیت و امن در سراسر کشور» و «شبکه خدمات و محتوای داخلی» است، گفت: در کنار این دو بال، الزامات امنیتی و استقلال شبکه نیز مورد نظر قرار گرفته است.

زارع پور با اشاره به اینکه ما معتقدیم که بسته‌های اطلاعاتی خدمات داخلی باید در داخل کشور به چرخش دربیاید، ادامه داد: کار بزرگی در پیش داریم و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه این حوزه را به صورت هفتگی رصد می‌کنم، گفت: مجموعه خدمات کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات باید کار و زندگی مردم را تسهیل کند و نباید اجازه دهیم که پلتفرم‌های خارجی فضای مجازی ما را اشغال کرده و منفعت ببرند.

خدمات دولت هوشمند در یک برنامه ۳ ساله عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هر آنچه که مردم احتیاج دارند باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات عرضه شود، تصریح کرد: تمام خدمات دولت در یک برنامه سه ساله به صورت دولت هوشمند و مطابق با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات عرضه می‌شود. تاکید رئیس جمهوری این است که کار مردم در دستگاه‌های اجرایی تسهیل شود.

زارع پور با بیان اینکه ابزار فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌های فساد و امضاهای طلایی را کاهش دهد و تصمیمات مبتنی بر داده بدون دخالت نیروی انسانی گرفته شود، گفت: در حوزه خدمات عمومی و خصوصی نیز تاکید ما همین است. البته باید توجه داشت که در شرایطی که اروپا برای تأمین نیازمندی‌های خود متوسل پلتفرم‌های خارجی در حوزه‌هایی همچون خرید و فروش و جابجایی مردم است ما در کشور دارای پلتفرم‌هایی هستیم که نیاز مردم را پاسخ می‌دهند.

وی گفت: باید در حوزه خدمات پایه کاربردی نیز همین اتفاق بیافتد تا مردم طعم شیرین فناوری در مدیریت حکمرانی فضای مجازی را بچشند.

مسیر توسعه اینترنت را در ۱۰ سال گذشته اشتباه رفتیم

وی هدفگذاری مصوبات بالادستی را ایجاد شبکه پرسرعت عنوان کرد و گفت: در ارتباطات ثابت عقب هستیم و کشورهای دیگر برعکس ما نفوذ اینترنت ثابتشان به همراه بیشتر است. باید توجه داشت که موبایل ابزار ارتباطی در منزل نیست. اما به دلیل نبود بسترهای اینترنت ثابت، شاهد استفاده کاربران از اینترنت موبایل در منزل هستیم و به همین دلیل از ۸ شب به پیک ترافیک برخورد می‌کنیم. با توجه به اینکه تلفن همراه با محدودیت فرکانس و پهنای باند مواجه است، این موضوع باعث افت کیفیت می‌شود و تنها راه حل آن توسعه ارتباطات ثابت است.

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش کلیدی شرکت مخابرات ایران در پروژه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری، خاطرنشان کرد: با این ظرفیتی که در مخابرات وجود دارد حتماً می‌توانیم به این نقطه برسیم اما لازمه آن این است که اتفاقاتی در مخابرات بیفتد.

وی با بیان اینکه رتبه جهانی ما در حوزه ارتباطات ثابت ۱۴۰ است و شایسته نیست، گفت: مسیر توسعه این بخش را در ۱۰ سال گذشته اشتباه رفتیم و باید برای آینده این اشکالات را برطرف کنیم. مخابرات هم باید به بخش خصوصی میدان دهد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. برای مثال باید سریع‌تر مصوبه بیت استریم را اجرایی کند.

زارع پور با تاکید بر لزوم آسیب شناسی در این بخش، گفت: خدمات مخابرات باید متنوع شود و این شرکت باید نقش خود را در توسعه زیرساخت مخابراتی کشور ایفا کند. در همین حال سهامداران مخابرات نیز باید موانع را از سر راه مخابرات بردارند و وظیفه ملی خود را در اجرای شبکه ملی اطلاعات ایفا کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی مخابرات برای افتتاح پروژه‌های جدید، تاکید کرد: مردم باید شاهد افزایش شاخص‌های کیفی حاصل از افتتاح این پروژه‌ها باشند و اگر نتیجه‌ای حاصل نشود و گلایه مندی مردم کاهش پیدا نکند، افتتاح پروژه دردی را دوا نخواهد کرد.

درخواست زارع پور از نمایندگان مجلس

وی روند چند ماه اخیر گلایه مندی مردم از کیفیت خدمات را صعودی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این روند باید نزولی شود، گفت: از مجلس هم می‌خواهیم در ایام بررسی بودجه این موضوع را در نظر بگیرند تا شاهد موانعی که سال ۱۴۰۰ در بودجه برای این بخش گذاشته شد نباشیم.

به گفته زارع پور عدم امکان اصلاح تعرفه‌ها تنها در حوزه ارتباطات اتفاق افتاد و در بودجه ۱۴۰۰، برخلاف افزایش هزینه‌ها مجلس اجازه افزایش تعرفه را به این حوزه نداد. به همین دلیل درآمد ثابت ماند و دوستان برای توسعه مشکل پیدا کردند.

وی گفت: این مراقبت باید از سوی نمایندگان در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شود و اجازه بدهند حوزه ICT مسیر تخصصی و طبیعی خود را طی کند و ما شرمنده مردم نشویم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه پرسرعت چند صدمگابیتی مورد انتظار است که با پروژه فیبر نوری اجرایی خواهد شد، تاکید کرد باید اجازه دهیم بخش خصوصی خود را بازسازی کند و در این پروژه سرمایه گذاری کند. کما اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه فیبر سرمایه‌گذاری کرده اند. برای مثال در استرالیا دولت ۲۰ میلیارد دلار و در ایتالیا دولت سه میلیارد دلار در حوزه ارتباطات پرسرعت فیبر سرمایه‌گذاری کرده است. در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد اما نباید اجازه دهیم که اشتباهات در سیاستگذاری نیز باعث شود که چند سال توسعه یک حوزه عقب بیفتد.