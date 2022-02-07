مخابرات برای ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلطانی امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، گفت: شرکت مخابرات ایران با داشتن شبکه یکپارچه IP و توسعه معماری این شبکه، آمادگی مشارکت در پیاده سازی پروژه دسترسی ۲۰ میلیون خط فیبرنوری را دارد.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه یکپارچه IP مخابرات برای پیاده سازی ۲۰ میلیون پورت FTTX آماده است و هم اکنون در ۵ استان معماری و توسعه این شبکه آغاز شده و ما می‌توانیم بخشی از هدف گذاری وزارت ارتباطات را پیاده سازی کنیم.

سلطانی با تاکید بر اینکه پا به رکاب و سرباز وزارت ارتباطات خواهیم بود، اظهار امیدواری کرد که با حمایت وزیر ارتباطات، این پروژه سرعت گیرد.

وی با اشاره به چشم انداز شرکت مخابرات ایران برای ارائه هوشمند خدمات یکپارچه ICT در زیست‌بوم دیجیتال کشور گفت: اهداف راهبردی این شرکت شامل ارتقای بهره وری، توسعه بازار و رشد درآمد و سودآوری است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم افزایی حداکثری در حوزه ارتباطات ثابت و سیار و تعامل مؤثر با نهادهای حاکمیتی در کنار ایجاد تجربه دیجیتال برای مشتری را از برنامه‌های این شرکت عنوان کرد و گفت: مخابرات بر اساس اهداف راهبردی سیاست‌های کلان کشور در حوزه فناوری بر بهبود کیفیت، توسعه شبکه با فناوری‌های روز و نیز استفاده حداکثری از منابع موجود و توجه به توانمندی شرکت‌های ایرانی تأکید دارد.

وی از رشد ۲۹ درصدی ترافیک مصرف اینترنت در یک سال گذشته و رشد ۸ درصدی مشترکان باندپهن مخابرات خبر داد و گفت: مخابرات سهم بازار ۶۳ درصدی در حوزه باندپهن دارد و رشد درآمد آن ۵۰ درصد در یک سال بوده است. متوسط مصرف پهنای باند مشترکان به ۶۵ گیگ در هفته رسیده است.