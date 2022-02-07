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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۸

سی امین دوره مسابقات بدمینتون فجر در شیراز آغاز به کار کرد

سی امین دوره مسابقات بدمینتون فجر در شیراز آغاز به کار کرد

شیراز- سی امین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر با حضور ۷۴ بازیکن مرد و ۴۰ بازیکن زن از ۱۶ کشور به میزبانی سالن شهید دستغیب شیراز آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های بخش دختران بدمینتون بازان هندی مقابل حریفان به برتری دست یافتند.

بر پایه این گزارش تیم‌های ارمنستان، استرالیا، آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، کانادا، هند، قزاقستان، مالزی، پرتغال، اسلواکی، اوکراین، روسیه، اندونزی، عراق و ایران در سی امین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر ایران حضور دارند.

این رقابت‌ها از ۱۸ بهمن آغاز و به مدت پنج روز در شیراز ادامه خواهد داشت این در حالی است که همزمان با ۲۲ بهمن ماه مراسم اختتامیه سی امین دوره مسابقات بدمینتون فجر در شیراز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5419316

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