معرفی انواع ساندویچ پانل دیواری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پانل دیواری یکی از انواع ساندویچ پانل هایی هست که می‌توانید برای مصارف ساختمانی استفاده کنید. ساندویچ پانل های دیواری براساس یک رو یا دو رو ورق بودن متفاوت می‌شوند.

البته این تنها تفاوت آنها نیست و خاص بودن پانل و همچنین پیچ پنهان شدن هم تفاوت برای خودش انواع مختلفی پنل ساندویچی تولید می‌کند.

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عایق به کار رفته در پانل ۲ رو ورق نیز انواع مختلفی پانل دیواری ایجاد می‌کند که به ترتیب

۱. ساندویچ پانل دو رو ورق دیواری با عایق پشم سنگ و با تزریق فوم در دو لبه

۲. ساندویچ پانل دو رو ورق دیواری با عایق پلی استایرن بدون تزریق فوم در دو لبه

۳. ساندویج پانل دو رو ورق دیواری با عایق پلی استایرن و تزریق فوم در دو لبه

۴. ساندویچ پانل دو رو ورق دیواری با عایق پلی یورتان PUR یا PIR

5. و...

می‌باشند.

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وزن کم سازه، مقاومت و استحکام بالا، تنوع در طرح و رنگ بندی، راحتی در حمل و نقل و… از جمله ویژگی‌ها و مزایای این سازه‌های پیش ساخته است. پنل ساندویچ‌ها، دارای سه لایه اصلی هستند. یک لایه میانی از جنس عایق و دو لایه خارجی که از جنس فلز است. جنس لایه عایق و فلز بر اساس کاربرد و نیاز مشتری تغییر می‌کند و متفاوت است.

ساندویچ پانل های دیواری همانطور که از نامشان مشخص است برای عایق سازی دیوارها از آنها استفاده می‌شود. پنل ساندویچ‌های دیواری خود دارای انواع مختلفی هستند. ساندویچ پانل دو رو ورق، ساندویچ پانل پیچ پنهان، ساندویچ پانل یک رو ورق و ساندویچ پانل های خاص انواع مختلف پنل ساندویچ‌های دیواری محسوب می‌شوند.

ساندویچ پانل دو رو ورق دیواری

ساندویچ پانل های دو رو ورق دیواری کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. کانکس‌ها، کارخانه‌ها، سردخانه‌ها، جایگاه‌های سوختی و… از جمله کاربردهای پنل ساندویچ‌های دو رو ورق است. لایه درونی و هسته این پنل ساندویچ‌ها از جنس عایق پشم سنگ، عایق پلی یورتان و عایق پلی استایرن است. جنس لایه‌های بیرونی این پنل ساندویچ‌ها نیز می‌تواند آلومینیوم، آلوزینک و یا گالوانیزه باشد.

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این پنل ساندویچ‌ها در ابعاد مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌گردند. پنل ساندویچ‌ها دارای ضخامت‌های مختلفی هستند. این پانل ها می‌توانند در ضخامت‌های چهار، پنج، شش، هشت، ده و دوازده و نیم سانتی متر(cm) تولید شوند.

پنل ساندویچ‌های دو رو ورق، ویژگی‌ها و مزایای گسترده‌ای دارند. این مزایای گسترده سبب شده است تا از پنل ساندویچ‌های دو رو ورق در صنایع مختلفی استفاده شود. این پنل ساندویچ، در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، برف، باد، باران و… نیز مقاوم است. یکی دیگر از مزایای این پنل ساندویچ‌ها، خاصیت عایق کنندگی بالای آن است به طوری که این پانل ها در برابر حرارت و برودت مقاومت بسیار بالایی دارند.

ساندویچ پانل دیواری پیچ پنهان

ساندویچ پانل های پیچ پنهان به نوعی طراحی و ساخته می‌شوند که پیچ‌های مورد استفاده در آنها قابل مشاهده نباشد. این ویژگی پنل ساندویچ‌ها، برای سازه‌هایی که زیبایی ظاهری آنها در اولویت است، خود را نمایان می‌کند. به دلیل پنهان بودن پیچ در این پانل ها، می‌توان از این پنل ها در طراحی فضاهای داخلی ساختمان‌ها نیز استفاده کرد.

این نوع از پانل ساندویچ‌ها، بیشتر به صورت دیواری تولید می‌شوند. فلزهای مورد استفاده در این پانل ها جزو فلزات سبک هستند به همین دلیل وزن پانل ها بسیار سبک است. این سبکی باعث می‌شود تا حمل و نقل این سازه‌ها به راحتی صورت بگیرد. از آنجایی که از این پنل ساندویچ‌ها برای پوشش دیوارها استفاده می‌شوند، مهم است که این سازه‌های پیش ساخته عاملی برای انتقال بیماری نباشند. باید بدانید که پنل ساندویچ‌های پیچ پنهان آنتی باکتریال هستند.

این موضوع سبب می‌شود تا از این پانل ها برای ساخت اتاق یخچالی، سالن آزمایشگاه‌ها و… استفاده شود. یکی دیگر از ویژگی‌های پنل ساندویچ پیچ پنهان، تحمل فشارها و ضربات ناشی از زلزله است. این ویژگی امنیت سازه ساخته شده را بالا برده و خطرات ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد.

ساندویچ پانل دیواری یک رو ورق

همانطور که از نام این پنل ساندویچ‌ها مشخص است، این پنل ها بر خلاف سایر پنل ها دارای یک رو ورق است. دلایل گوناگونی مانند نوع پروژه و پایین آمدن هزینه‌های ساخت باعث می‌شود تا این پنل ساندویچ‌ها تولید و به کار گرفته شوند.

این پنل ساندویچ‌ها، نوعی از ساندویچ پانل است که جنس لایه یک سمت آن از گالوانیزه، آلوزینک و یا آلومینیوم است. جنس لایه دیگر آن هم از جنس آلومینیوم و یا کاغذ است. این سازه‌های پیش ساخته محدودیت‌هایی نیز دارند. پنل ساندویچ یک رو ورق مقاومت کمتری نسبت به پنل ساندویچ دو رو ورق دارد. این مقاومت کمتر یکی از معایب این پنل ساندویچ‌ها محسوب می‌شود. یکی دیگر از معایب استفاده از پنل ساندویچ‌های یک رو ورق عدم فرم دهی مناسب این سازه‌های پیش ساخته است.

ساندویچ پانل های خاص

هیچ محدودیتی برای ساخت ساندویچ پانل های خاص وجود ندارد. این نوع از ساندویچ پانل ها، بر اساس نیاز و خواسته مشتری و کاربرد مورد نظر ساخته می‌شوند. ضخامت، ابعاد، جنس (منظور جنس لایه عایق و فلزات آن) و سایر ویژگی‌های پنل ساندویچ‌ها بر اساس خواست و نیاز مشتری تولید می‌شود.

می‌توانید برای خرید هر کدام از پنل ساندویچ‌ها، به یکی از واحدهای فروش پنل ساندویچ‌ها مراجعه کرده و بر اساس نیاز خود نوعی از پنل ساندویچ را خریداری کنید. قابل ذکر است که پنل ساندویچ‌ها به صورت اینترنتی نیز به فروش می رسند. بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی، قابلیت ارسال پنل ساندویچ‌ها را به سراسر کشور دارند.

قیمت پنل ساندویچ‌ها

همانطور که گفته شد ساندویچ پانل ها دارای انواع مختلفی هستند. هر کدام از این پانل ساندویچ‌ها ویژگی‌های مختص به خود را دارند. ساندویچ پانل هایی که به بازار عرضه می‌گردند، دارای قیمت‌های مختلفی هستند. قیمت ساندویچ پنل به اندازه و ابعاد آن، جنس لایه عایق و دو ورق‌های فلزی، ضخامت و کشور تولید کننده بستگی دارد. به همین منظور نمی‌توان قیمت مشخصی برای پنل ساندویچ‌ها ارائه داد.

برای اطلاع دقیق از قیمت پنل ساندویچ‌ها می‌توانید با مشاوران فروش پنل ساندویچ‌ها تماس حاصل فرموده و از قیمت‌ها مطلع شوید.