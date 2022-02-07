۲۱۷ هزار بسته معیشتی طی سال جاری بین نیازمندان در کرمان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در حاشیه توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در استان کرمان به همت مردم کرمان و سپاه و بسیج و کمک رسانه‌ها یک انسجام خوبی در کمک به همنوعانمان شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در ادامه خدمات اجتماعی و کمک مومنانه تا زمانی که احساس کنیم در استان نیاز است موضوعات را به جد پیگیری می‌کنیم

سردار معروفی عنوان کرد: اولویت ما در زمینه رسیدگی به محرومان و توزیع بسته‌های معیشتی است و مرحله بعد کمک در هفته پاسدار و شب عید انجام می‌شود و امیدواریم با شناسایی خانواده‌های این کمک‌ها را به دست مردم می‌رسانیم.

وی از خیران خواست برای شب عید پای کار باشند تا کار ویژه ای انجام دهیم و امروز هم ۲۰ هزار بسته با ارزش ریالی هر بسته ۵۰۰ هزار تومان توزیع می‌شود.

وی گفت: همچنین نزدیک به ۱۰ تن آراد برای مناطق سیل زده پیش بینی شده است که از عصر امروز توزیع می‌شود و ۲۰ هزار بسته گوشت آماده با هماهنگی ستاد اجرایی بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۱۷ هزار بسته کمک معیشتی را توزیع کردیم و دو مرحله دیگر انجام می‌شود.