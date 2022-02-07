حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به مناطقی در شمال الحسکه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح تحت حمایت آن، شهرک «ابو راسین» در شمال استان الحسکه را هدف حملات توپخانه ای و خمپاره‌ای قرار دادند.

منابع محلی به سانا با اشاره به این حملات گفتند: نیروهای ارتش ترکیه با همکاری تروریست‌های تحت حمایت خود، مجتمع‌های مسکونی و مزارع شهروندان سوری را در اطراف شهرک «ابو راسین» در شمال الحسکه هدف قرار دادند. این حملات باعث آواره شدن شماری از اهالی منطقه و وارد آمدن خسارت‌های مادی زیادی به آنها شد.

منابع مذکور افزودند: شماری از اهالی شهر «ابو راسین» پس از انتشار اطلاعاتی درباره قصد ارتش ترکیه و مزدوران تحت حمایتش برای حمله گسترده به این شهرک و تسلط بر آن، خانه و زندگی خود را رها کرده و آواره شدند.