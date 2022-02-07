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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۵۶

منابع محلی گزارش دادند؛

حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به مناطقی در شمال الحسکه سوریه

حملات توپخانه ای ارتش ترکیه به مناطقی در شمال الحسکه سوریه

در حملات توپخانه ای و خمپاره ای ارتش ترکیه و گروه های مسلح تحت حمایت آن به شهرکی در شمال استان الحسکه، شماری از غیرنظامیان آواره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح تحت حمایت آن، شهرک «ابو راسین» در شمال استان الحسکه را هدف حملات توپخانه ای و خمپاره‌ای قرار دادند.

منابع محلی به سانا با اشاره به این حملات گفتند: نیروهای ارتش ترکیه با همکاری تروریست‌های تحت حمایت خود، مجتمع‌های مسکونی و مزارع شهروندان سوری را در اطراف شهرک «ابو راسین» در شمال الحسکه هدف قرار دادند. این حملات باعث آواره شدن شماری از اهالی منطقه و وارد آمدن خسارت‌های مادی زیادی به آنها شد.

منابع مذکور افزودند: شماری از اهالی شهر «ابو راسین» پس از انتشار اطلاعاتی درباره قصد ارتش ترکیه و مزدوران تحت حمایتش برای حمله گسترده به این شهرک و تسلط بر آن، خانه و زندگی خود را رها کرده و آواره شدند.

کد مطلب 5419430

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