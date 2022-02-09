بایدن و پادشاه سعودی تلفنی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید طی بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که بایدن در این گفتگوی تلفنی با ملک سلمان درباره تحولات و موضوعات منطقه‌ای دارای اهمیت مشترک از جمله حملات ارتش یمن به عربستان رایزنی کرد.

طبق اعلام کاخ سفید، بایدن در این تماس تلفنی بر پایبندی واشنگتن به تأیید کامل تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ یمن و حمایت از عربستان در آنچه دفاع از ملت و خاک این کشور علیه حملات نامید تاکید کرد.

بایدن همچنین مدعی تعهد واشنگتن به تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد و پادشاه سعودی را در جریان روند مذاکرات وین قرار داد.

کاخ سفید همچنین افزود که سران دو کشور پیرامون مسائل منطقه خاورمیانه و اروپا رایزنی کردند و درباره تداوم تماس تیم‌های خود برای هماهنگی نزدیک درباره اقدامات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آینده توافق نمودند.

این بیانیه می‌افزاید که رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی همچنین بر پایبندی خود به تضمین ثبات در تأمین منابع انرژی جهان تاکید کردند.