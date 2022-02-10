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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

جهاد در توسعه و ایمن کردن راه های کشور اولویت باشد

جهاد در توسعه و ایمن کردن راه های کشور اولویت باشد

جهرم - نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد در توسعه و ایمن کردن راه ها بسیار امری ضروری است و باید برای اقتصاد کشور به ظرفیت حمل و نقل هوایی توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح پنجشنبه در آیین معرفی فرودگاه جهرم به عنوان مرز هوایی بر اساس مصوبه هیات دولت گفت: امروز در کشور ۱۷ هزار نفر سالانه در جاده ها جان خود را از دست می دهند چرا که جاده های ما ظرفیت ندارد.

وی افزود: جهاد در توسعه و ایمن کردن راه ها بسیار امری ضروری است و باید برای اقتصاد کشور به ظرفیت حمل و نقل هوایی توجه ویژه شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی گفت: راهکارهای جدیدی برای افزایش درآمد فرودگاه های کوچک باید ترسیم شود و باید شاهد افزایش پرواز داخلی باشیم.

رضایی ادامه داد: امکان صادرات بار از فرودگاه جهرم وجود دارد و سالانه بیش از یک میلیون و پانصد تن محصولات کشاورزی از جهرم خارج می شود.

وی اعلام کرد: ظرفیت حضور شرکت های بخش خصوصی در کشورهای همسایه باید ایجاد کنیم و باید از ظرفیت اقتصادی در کشورهای همسایه نهایت استفاده شود.

نماینده جهرم و خفر در مجلس یادآور شد: مردم جهرم بسیار باوفا و متعهد هستند و همواره در تاریخ انقلاب درخشان بودند و می شود از سنگر مدافع انقلاب و نظام بر روی جهرمی ها همیشه حساب کرد.

کد مطلب 5421567

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