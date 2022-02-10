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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۵۹

با موضوع اوکراین روی خواهد داد؛

گفتگوی «بایدن» با سران ۶ کشور، ناتو و اتحادیه‌اروپا

گفتگوی «بایدن» با سران ۶ کشور، ناتو و اتحادیه‌اروپا

رسانه ها از رایزنی رییس جمهور آمریکا با سران انگلیس آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، کانادا، اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص اوکراین برای فردا جمعه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا قرار است فردا جمعه با سران چند کشور و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص موضوع اوکراین گفتگو کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رییس جمهور آمریکا در صدد است تا با سران کشورهای انگلیس آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، کانادا، اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص تنش های ادعایی در مرز اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کند.

غرب مسکو را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می کند و تهدید به انجام اقدامات تلافی جویانه مانند اعمال تحریم های فلج کننده بر مسکو و ارسال تسلیحات پیشرفته به کی یف نموده است.

روسیه اما تمام این اتهامات را رد کرده و می گوید که این غرب و ناتو است که با ارسال سلاح و استقرار تجهیزات و زیرساخت های خود در نزدیکی مرزهای روسیه مسبب اصلی بروز تنش ها در این منطقه شده است.

روسیه بارها با رد اتهامات غربی ها و در راس آنها آمریکا و ناتو اعلام کرده است که هیچ قصدی برای حمله به اوکراین ندارد و این غرب و ناتو است که مسبب تنش زایی در شرق اروپا هستند.

کد مطلب 5421876

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