به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بلومبرگ، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا قرار است فردا جمعه با سران چند کشور و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص موضوع اوکراین گفتگو کند.

بر اساس اعلام این رسانه، رییس جمهور آمریکا در صدد است تا با سران کشورهای انگلیس آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، کانادا، اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص تنش های ادعایی در مرز اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کند.

غرب مسکو را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می کند و تهدید به انجام اقدامات تلافی جویانه مانند اعمال تحریم های فلج کننده بر مسکو و ارسال تسلیحات پیشرفته به کی یف نموده است.

روسیه اما تمام این اتهامات را رد کرده و می گوید که این غرب و ناتو است که با ارسال سلاح و استقرار تجهیزات و زیرساخت های خود در نزدیکی مرزهای روسیه مسبب اصلی بروز تنش ها در این منطقه شده است.

روسیه بارها با رد اتهامات غربی ها و در راس آنها آمریکا و ناتو اعلام کرده است که هیچ قصدی برای حمله به اوکراین ندارد و این غرب و ناتو است که مسبب تنش زایی در شرق اروپا هستند.