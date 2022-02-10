راه اندازی اورژانس درروستای مندان چرام از اولویتهای مهم منطقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پالیزیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اورژانس روستای مندان، سومین پایگاه اورژانس بخش سرفاریاب و چهارمین اورژانس شهرستان چرام است.

وی بیان داشت: این مرکز ۳۵ روستا با جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر با مسیرهای سخت گذر را پوشش می‌دهد.

پالیزبان افزود: این مرکز مسیر ۸۰ کیلومتری سرفاریاب تا آخرین روستای بخش در ضلع شمالی یعنی روستای اندرون را پوشش می‌دهد و تعداد کارکنان شاغل در این پایگاه شش نفر است که در هر شیفت دو نفر تکنسین اورژانس به صورت شبانه روزی حضور دارند.

وی تصریح کرد: قرار گرفتن این پایگاه اورژانس ۱۱۵ در مسیر بقعه متبرکه امامزاده یحیی (ع) که بخصوص در ایام تعطیلات پذیرای زائران زیادی است، ضرورت راه اندازی این اورژانس را دوچندان کرده بود.