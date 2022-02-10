به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی اصغر عباسی افزود: فرآیند الکترونیکی شدن توزیع انواع فرآورده در کشور در طول یکسال گذشته به منظور اجرای سیاستهای دولت الکترونیک و بهبود فرآیندها در همه حوزههایی که به مردم ارائه خدمت میکنیم، اجرایی و شرایط برای دسترسی مصرفکنندگان سوخت، تسهیل شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون کل زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور از نقطه درخواست تا رسیدن به دست مصرفکننده اصلی، به صورت کاملا مکانیزه انجام میشود.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه آخرین حلقه مفقوده این روند، تکمیل طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در کشور بود که پارسال آغاز شد، گفت: این طرح نیز به صورت کامل در کشور اجرایی شده طوری که امروز فرآیندهای عرضه فرآورده در کشور به صورت مکانیزه انجام میشود.
عباسی اضافه کرد: سامانه درخواست فرآورده (سدف) شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تبادل اطلاعات با بیش از ۲۸ سازمان مرتبط دیگر، حدود ۴۰ خدمت را با شناسایی دقیق مصرفکنندگان عمده و جزء بر مبنای زیرساختهای آماری و اطلاعاتی سازمانهای مرتبط، ارائه میکند.
وی با اشاره به صحتسنجی اطلاعات مصرفکنندگان با مراجعه به سامانه سدف گفت: با طراحی اقدامات حوزه توزیع بر مبنای فرآیندهای سامانهای و زیرساختهای نرمافزاری، علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به فرآوردههای نفتی، شفافیت بیشتری در به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق فرآورده توزیعی در کشور به دست خواهیم آورد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: خوشبختانه با سامانهای شدن زیرساختها و همچنین ارائه خدمات با کمکردن دخالت عامل انسانی، تخلفات احتمالی به حداقل رسیده است و ضمن تسریع در روند سوخترسانی با کنترل عملکردها از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت نیز پیشگیری بهعمل خواهد آمد.
عباسی با تأکید بر استفاده از سامانههای نرمافزاری در بخشهای مختلف توزیع فرآورده در کشور گفت: به دنبال این روند شناسایی مصرفکنندگان در بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی، صنعت، حملونقل و بخش خانگی صورت گرفت و دیگر نیاز نیست که یک مصرفکننده ساکن در دورترین نقطه کشور مانند گذشته به صورت حضوری به ادارات شرکت ملی پخش، مراجعه و حواله را به صورت فیزیکی دریافت کند.
وی افزود: در بخشهای صنعتی نیز همه مصرفکنندگان میتوانند در هر نقطهای از کشور، نیازشان را با مراجعه به سامانه تجارت آسان (سدف) ثبت کنند و فرآورده نفتی مورد نیازشان را بر اساس میزان عملکرد برآورد شده و سهمیه اختصاص یافته، دریافت کنند.
صدور حوالههای نفتی بر مبنای زیرساختهای بانکی
مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: در بحث انبارهای نفت و سامانه فروش فرآوردههای نفتی به مصرفکنندگان عمده نیز فرآیند به صورت کامل مکانیزه شده و امروز بیشترین عملیات ما در انبارهای نفتی، بر مبنای زیرساختهای بانکی صورت گرفته و همه حوالههای نفتی که در سامانه فروش ما صادر میشود، مبتنی بر زیرساختهای بانکی است.
عباسی یکی دیگر از اقدامات مؤثر در این زمینه را، اصلاح فرآیندهای عملیاتی در سامانه درخواست فرآوردههای نفتی، انبارهای نفت، فروش مرزی و ارزیابی عملکرد مناطق اعلام کرد و افزود: اصلاح فرایندهای عملیاتی در این بخشها، یکی از مهمترین حوزههای کاری ما در طول یک سال گذشته بوده است.
گفتنی است؛ مدیریـت عملیـات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مسئولیت هدایت عملیات دریافت، ذخیرهسازی و عرضه فرآوردههای نفتی عمده و ویژه و همچنین هدفگذاری و برنامهریزی نظام توزیع فرآوردههای نفتی را به عنوان نقطه انتهایی اهداف محوری و کلان صنعت نفت بر عهده دارد.
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