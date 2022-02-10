نامزدهای چهلمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد/ پیشتازی «موقعیت مهدی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیأت داوران سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر پس از بازبینی ۲۲ فیلم سینمایی، نامزدهای خود را شامگاه پنجشنبه بیستویکم بهمن در رشتههای مختلف اعلام کردند.
«مسعود جعفریجوزانی»، «مجید انتظامی»، «شهاب حسینی»، «محمدعلی باشهآهنگر»، «محمد داوودی»، «مهدی سجادهچی» و «پژمان لشکریپور» داوران بخش سودای سیمرغ این دوره از جشنواره فیلم فجر هستند.
اسامی نامزدهای چهلمین جشنواره فیلم فجر به شرح ذیل است:
نامزدهای بهترین جلوههای بصری
۱- محمد برادران برای فیلم «خائنکشی»
۲- امین پهلوانزاده برای فیلم «مرد بازنده»
۳- کامیار شفیعپور برای فیلم «برف آخر»
۴- فرید ناظرفصیحی برای فیلم «بی رو»
۵- حسن نجفی و امیر ولیخانی برای «دسته دختران»
نامزدهای بهترین جلوههای ویژه میدانی
۱- آرش آقابیگ برای فیلم «خائنکشی»
۲- آرش آقابیگ برای فیلم «شهرک»
۳- حمید رسولیان برای فیلم «ضد»
۴- محسن روزبهانی و کاووس روزبهانی برای فیلم «دسته دختران»
۵- ایمان کرمیان برای فیلم «موقعیت مهدی»
نامزدهای بهترین چهرهپردازی
۱- مونا جعفری برای فیلم «علفزار»
۲- شهرام خلج برای فیلم «موقعیت مهدی»
۳- عظیم فراین برای فیلم «بی رو»
۴- مرتضی کهزادی برای فیلم «ضد»
۵- امید گلزاده برای فیلمهای «برف آخر» و «شادروان»
نامزدهای بهترین طراحی صحنه
۱- سهیل دانشاشراقی برای فیلم «خائنکشی»
۲- امیر زاغری برای فیلم «موقعیت مهدی»
۳- محمدرضا شجاعی برای فیلم «دسته دختران»
۴- محمدرضا شجاعی برای فیلم «ضد»
۵- آیدین ظریف برای فیلم «۲۸۸۸»
۶- علی نصیرینیا برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین طراحی لباس
۱- بهزاد آقابیگی برای فیلم «موقعیت مهدی»
۲- مارال جیرانی برای فیلم «خائنکشی»
۳- فاطمه صفریزاده برای فیلم «شادروان»
۴- زهرا صمدی برای فیلم «نگهبان شب»
۵- علی نصیرینیا برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین صدابرداری
۱- مهدی ابراهیمزاده برای فیلم «دسته دختران»
۲- بابک اردلان برای فیلم «شادروان»
۳- مسیح حدپور سراج برای فیلم «موقعیت مهدی»
۴- عباس رستگارپور برای فیلم «بدون قرار قبلی»
۵- امیر نوبخت حقیقی برای فیلم «شب طلایی»
نامزدهای بهترین صداگذاری
۱- فرامرز ابوالصدق برای فیلم «دسته دختران»
۲- امین شریفی برای فیلم «ضد»
۳- علیرضا علویان برای فیلمهای «علفزار» و «بدون قرار قبلی»
۴- امیرحسین قاسمی برای فیلمهای «خائنکشی» و «نگهبان شب»
۵- نعیم مسچیان برای فیلم «۲۸۸۸»
نامزدهای بهترین موسیقی متن
۱- حبیب خزاییفر برای فیلم «مرد بازنده»
۲- فردین خلعتبری برای فیلم «ماهان»
۳- فردین خلعتبری برای فیلم «هناس»
۴- مسعود سخاوتدوست برای فیلم «موقعیت مهدی»
۵- بهزاد عبدی برای فیلم «علفزار»
نامزدهای بهترین تدوین
۱- ژیلا ایپکچی برای فیلم «شهرک»
۲- حسین جمشیدی گوهری برای فیلم «موقعیت مهدی»
۳- سپیده عبدالوهاب برای فیلم «خائنکشی»
۴- حمید نجفیراد برای فیلم «دسته دختران»
۵- حمید نجفیراد برای فیلم «علفزار»
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
۱- وحید ابراهیمی برای فیلم «موقعیت مهدی»
۲- علیرضا برازنده برای فیلم «شهرک»
۳- هادی بهروز برای فیلم «علفزار»
۴- محمد حدادی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
۵- آرمان فیاض برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد
۱- پیام احمدینیا برای فیلم «ملاقات خصوصی»
۲- علیاکبر اُصانلو برای فیلم «نگهبان شب»
۳- روحاله زمانی برای فیلم «موقعیت مهدی»
۴- مهدی زمینپرداز برای فیلم «علفزار»
۵- نادر سلیمانی برای فیلم «ضد»
۶- مجید صالحی برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین نقش مکمل زن
۱- صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار»
۲- فرشته حسینی برای فیلم «دسته دختران»
۳- صفورا خوشطینت برای فیلم «نگهبان شب»
۴- شادی کرمرودی برای فیلم «بیرویا»
۵- لیندا کیانی برای فیلم «ضد»
۶- نوشین مسعودیان برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین نقش اول مرد
۱- تورج الوند برای فیلم «نگهبان شب»
۲- پژمان جمشیدی برای فیلم «علفزار»
۳- امین حیایی برای فیلم «برف آخر»
۴- مهدی نصرتی برای فیلم «ضد»
نامزدهای بهترین نقش اول زن
۱- سارا بهرامی برای فیلم «علفزار»
۲- ژیلا شاهی برای فیلم «موقعیت مهدی»
۳- طناز طباطبایی برای فیلم «بیرویا»
۴- لاله مرزبان برای فیلم «نگهبان شب»
۵- لادن مستوفی برای فیلم «برف آخر»
نامزدهای بهترین فیلمنامه
۱- ابراهیم امینی و هادی حجازیفر برای فیلم «موقعیت مهدی»
۲- فرهاد توحیدی و مهدی تراببیگی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
۳- کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»
۴- امیرحسین عسگری، امیرمحمد عبدی و سیدحسن حسینی برای فیلم «برف آخر»
۵- رضا میرکریمی و محمد داوودی برای فیلم «نگهبان شب»
نامزدهای بهترین فیلم اول
۱- «بیرویا» به کارگردانی آرین وزیردفتری
۲- «علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی
۳- «ملاقات خصوصی» به کارگردانی امید شمس
۴- «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازیفر
نامزدهای بهترین کارگردانی
۱- هادی حجازیفر برای فیلم «موقعیت مهدی»
۲- کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»
۳- بهروز شعیبی برای فیلم «بدون قرار قبلی»
۴- امیرحسین عسگری برای فیلم «برف آخر»
۵- رضا میرکریمی برای فیلم «نگهبان شب»
نامزدهای بهترین فیلم
۱- «برف آخر» به تهیهکنندگی حسن مصطفوی
۲- «علفزار» به تهیهکنندگی بهرام رادان
۳- «موقعیت مهدی» به تهیهکنندگی حبیباله والینژاد
۴- «نگهبان شب» به تهیهکنندگی رضا میرکریمی
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