خلیل نیکشاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شهرستان زرخیز پارس‌آباد بیش از ۵۰ نوع محصول کشاورزی و باغی تولید می‌شود که عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی همراه با ارزش افزوده بیشتر است.

وی تصریح کرد: صد درصد بذر سرگم کشور و ۹۰ درصد ذرت رقم ۷۰۴ در این شهرستان طلایی تولید و روانه بازار داخلی و خارجی می‌شود و در کنار آن پارس‌آباد به کانون تولید بذور محصولات دانه‌های روغنی نظیر کلزا و گلرنگ تبدیل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در سال‌جاری بیش از یک‌هزار تن بذر سرگم به همت تولیدکنندگان عمل‌آوری و فرآوری شده و در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار گرفت.

نیکشاد در مورد تولید با کیفیت بالای بادام زمینی افزود: ۵۰ هزار تن محصول مرغوب در این زمینه تولید و با راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری عرضه داخلی و خارجی آن را نیز شاهد هستیم.

وی از مغان به عنوان قلب تپنده کشاورزی کشور و خاورمیانه یاد کرد و ادامه داد: در بحث مصرف بهینه آب و توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای در پارس‌آباد شهرک عظیم گلخانه‌ای یک‌هزار و ۶۰۰ هکتاری در حال طراحی و اجراست که ۱۴۰ هکتار آن تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

نیکشاد متوسط اشتغال هر هکتار گلخانه را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: میزان تولید محصولات در شهرک گلخانه‌ای پارس‌آباد هم اکنون ۲۰۰ تن است که تلاش می‌شود این رقم تا ۲۵ هزار تن ارتقا یابد.

وی کشت محصولاتی نظیر فلفل دلمه‌ای، لوبیا، خیار، گوجه فرنگی و موز را در شهرک گلخانه‌ای پارس‌آباد یادآور شد و خاطر نشان کرد: تولید موز به شکل گلخانه‌ای مورد توجه سرمایه‌گذاران در این منطقه قرار گرفته است.

نیکشاد اضافه کرد: با موافقت مقام معظم رهبری از مردادماه سال ۹۳ طرح عظیم پایاب سد خداآفرین با سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومان آغاز شده و تا ۲ سال آینده به شکل کامل این مجموعه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی مزایای بهره‌برداری از این پروژه عظیم را افزایش تولید تا یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت ۸۰ درصد در مرحله واگذاری است که ۴۲ هزار هکتار اراضی پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز به زیر کشت محصولات آبی خواهد رفت که در ۴ ناحیه عمرانی این پروژه به انجام می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در ۲ ناحیه عملیات کشت و زرع آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.