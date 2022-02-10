۴ پروژه با اعتبار ۱۰۴ میلیارد ریال در قشم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قشم در حاشیه افتتاح این پروژهها گفت: عملیات اصلاح و بازسازی ایستگاه پمپاژ درکو و گوران با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال امروز به بهرهبرداری رسید.
محمد محمدحسینی تختی ادامه داد: این ایستگاه ۱۴ روستا و ۳۵۰۰ خانوار با جمعیت ۱۳ هزار و ۵۲۰ نفر را زیر پوشش قرار میدهد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه گردشگری در جزیره قشم به منظور توانمندسازی جامعه محلی، اضافه کرد: یک خانه بومگردی در روستای گورزین با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد که برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۲۵ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.
به گفته فرماندار شهرستان قشم، این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع دارای ۱۲ اتاق، آشپزخانه و پارکینگ، فضای سبز و نشمینهای سنتی میباشد و سالن غذاخوری و ۱۰ آلاچیق در فاز بعدی به بهرهبرداری می رسد.
محمدحسینی تختی افتتاح مرکز جامع سلامت گوری را یکی دیگر از برنامههای امروز برشمرد و تصریح کرد: این مرکز سلامت با اعتبار ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط خیرین احداث شد و شبکه بهداشت قشم نیز سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تجهیز این مرکز هزینه کرده است.
وی با اشاره به افتتاح چمن مصنوعی روستای درکو ادامه داد: این پروژه با مشارکت اداره ورزش و جوانان استان و دهیاری درکو در مساحت ۹۲۴ متر مربع با اعتبار ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.
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