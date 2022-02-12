به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سمنان با بیان اینکه در مدت ده ماهه امسال ۱۴۰ هزار سفر با استفاده از ناوگان مسافربری جاده‌ای این استان انجام شده است، ابراز داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۵۸ هزار نفر در استان سمنان برای سفرهای درون استانی و برون استانی بلیط تهیه کرده‌اند، افزود: سفرها همراه با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام شده و ناوگان مسافربری با ظرفیت کمتری مسافران را جابه‌جا کرده است.

رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر راهداری استان سمنان گفت: بخش حمل‌ونقل مسافر پس از شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای نوروزی، اربعین و سفرهای دانشجویان به شدت آسیب دید و متضرر شد.

وی با بیان اینکه با توجه به ارائه تسهیلات دولتی به بخش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل باید توجه داشت که برای گذر از این شرایط نیازمند ایجاد سازوکارهای متناسب برای رفع مشکلات هستیم، افزود: استان سمنان در مجموع یک هزار و ۱۵۲ دستگاه ناوگان مسافربری فعال دارد.