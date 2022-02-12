  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۵۲

رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر راهداری استان سمنان:

۱۴۰ هزار سفر جاده‌ای در استان سمنان انجام شده است

۱۴۰ هزار سفر جاده‌ای در استان سمنان انجام شده است

سمنان- رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر راهداری استان سمنان گفت: طی مدت ۱۰ ماهه امسال ۱۴۰ هزار سفر با استفاده از ناوگان مسافربری جاده‌ای این استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عرفانی تبار صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سمنان با بیان اینکه در مدت ده ماهه امسال ۱۴۰ هزار سفر با استفاده از ناوگان مسافربری جاده‌ای این استان انجام شده است، ابراز داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۵۸ هزار نفر در استان سمنان برای سفرهای درون استانی و برون استانی بلیط تهیه کرده‌اند، افزود: سفرها همراه با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام شده و ناوگان مسافربری با ظرفیت کمتری مسافران را جابه‌جا کرده است.

رئیس اداره حمل و نقل کالا و مسافر راهداری استان سمنان گفت: بخش حمل‌ونقل مسافر پس از شیوع ویروس کرونا و لغو سفرهای نوروزی، اربعین و سفرهای دانشجویان به شدت آسیب دید و متضرر شد.

وی با بیان اینکه با توجه به ارائه تسهیلات دولتی به بخش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل باید توجه داشت که برای گذر از این شرایط نیازمند ایجاد سازوکارهای متناسب برای رفع مشکلات هستیم، افزود: استان سمنان در مجموع یک هزار و ۱۵۲ دستگاه ناوگان مسافربری فعال دارد.

کد مطلب 5422832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها