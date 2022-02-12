افزایش شهرهای نارنجی کرونایی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز اخوان روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کردستان درگیر همه گیری سویه جدید کرونا شده و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روزهای آتی وضعیت همه شهرهای استان قرمز خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شهرهای سنندج و بانه در وضعیت قرمز کرونایی بوده و شهرهای سقز، کامیاران، بیجار، دیواندره و سروآباد در وضعیت نارنجی هستند.

اخوان اظهار کرد: شهرهای بیجار، دیواندره و سروآباد تا چند روز پیش در وضعیت زرد بودند که به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان اکنون در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.

وی افزود: تنها شهرهای قروه و مریوان در وضعیت زرد هستند که با توجه به افزایش آمار مبتلایان و بستری‌ها در این دو شهرستان طی روزهای آتی رنگ بندی این شهرها نیز تغییر خواهد کرد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: همه افرادی که علائم سرماخوردگی دارند باید خود را مبتلا به کرونا فرض کنند و موارد مرتبط با قرنطینه را رعایت کنند.

اخوان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸۰ بیمار جدید کرونایی در استان شناسایی شدند و هم اکنون ۲۳۵ نفر در مراکز درمانی شهرهای مختلف بستری هستند.