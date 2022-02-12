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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛

راه اندازی صندوق حمایت از بیماری‌های صعب العلاج در کشور

راه اندازی صندوق حمایت از بیماری‌های صعب العلاج در کشور

شیراز - رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه کشور صندوقی برای حمایت از بیماری‌های صعب العلاج راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی در سفر به شیراز، گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه کشور صندوقی برای حمایت از بیماری‌های صعب العلاج راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: در این صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی و ۵ هزار میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است.

او اظهارداشت: با وزیر بهداشت و دولت هم هماهنگی‌های لازم انجام شده تا در سال ۱۴۰۱ حتی یک بیمار صعب العلاج نیز از لحاظ تأمین هزینه‌های درمان دچار مشکل باشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این تسهیلات به افراد بی بضاعت که از قبل شناسایی شده است، پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5422959

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