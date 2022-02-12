به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی در سفر به شیراز، گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه کشور صندوقی برای حمایت از بیماریهای صعب العلاج راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: در این صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی و ۵ هزار میلیارد تومان کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده است.
او اظهارداشت: با وزیر بهداشت و دولت هم هماهنگیهای لازم انجام شده تا در سال ۱۴۰۱ حتی یک بیمار صعب العلاج نیز از لحاظ تأمین هزینههای درمان دچار مشکل باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این تسهیلات به افراد بی بضاعت که از قبل شناسایی شده است، پرداخت میشود.
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