به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی در سفر به شیراز، گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه کشور صندوقی برای حمایت از بیماری‌های صعب العلاج راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: در این صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی و ۵ هزار میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته شده است.

او اظهارداشت: با وزیر بهداشت و دولت هم هماهنگی‌های لازم انجام شده تا در سال ۱۴۰۱ حتی یک بیمار صعب العلاج نیز از لحاظ تأمین هزینه‌های درمان دچار مشکل باشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این تسهیلات به افراد بی بضاعت که از قبل شناسایی شده است، پرداخت می‌شود.