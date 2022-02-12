معرفی نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه نرم افزارهای مالی و حسابداری به یکی از اصلیترین ارکان در حوزهی شغلی مالی مبدل شدهاند که البته این میزان از محبوبیت به دلیل آسان شدن مدیریت امور حسابداری کسب و کارها است. در چندین سال اخیر نرمافزارهای حسابداری آنلاین پا به میدان گذاشتهاند و بیش از تصور بنیانگذاران این عرصه، مورد توجه و اقبال فعالان این حوزه قرار گرفتند. در واقع دورهی استفاده از نرم افزارهای آنلاین به پایان رسیده و با پیشرفت تکنولوژی نرم افزارهای تحت وب و آنلاین، پیشتاز این عرصه شدهاند. از این رو بر آن آمدیم تا در این مقاله به بررسی مزایای حسابداری آنلاین و ابری بپردازیم و در نهایت یکی از بهترین نرم افزارهای ابری را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.
نرم افزار حسابداری آنلاین چیست؟
به دستهای از نرم افزارهای حسابداری که از سیستم ذخیره سازی ابری استفاده میکنند و به صورت آنلاین و تحت وب ارائه میشوند، نرم افزار حسابداری آنلاین میگویند. جالب است بدانید که این دسته از نرم افزارهای حسابداری نیازی به نصب ندارند و از هر مکان و در هر زمانی صرفاً با اتصال به اینترنت، به راحتی میتوانید به پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید و کارهای مالی کسب و کارتان را به راحتی انجام دهید. اما در این میان موضوعی که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که نرم افزارهای مالی تحت وب که آخرین تکنولوژی استفاده شده برای نرم افزارهای مالی به حساب می آیند، بیش از پیش موجب صرفه جویی در زمان انجام کار میشوند و تا حد قابل توجهی از خطاهای انسانی جلوگیری میکنند.
اهمیت نرم افزار حسابداری آنلاین
از آنجایی که نرم افزارهای حسابداری آنلاین همگام با تکنولوژی هستند، گزینه مناسبتری نسبت به نرم افزارهای نصبی و آفلاینی که زمان زیادی نیز برای نصب برنامه بایستی صرف کرد، به شمار میروند. مزیت دیگری که این دسته از نرم افزارهای حسابداری دارند این است که در هر زمانی و با هر گجتی، صرفاً با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور میتوانید به پنل مالی خود دسترسی پیدا کنید و امور حسابداری و مالی خود را به راحتی انجام دهید. از دیگر ویژگیهای بسیار خوبی که این دسته از نرم افزارها دارند این است که به دلیل ابری بودن فضای ذخیره سازی اطلاعات، دیگر نیازی به فضای ذخیره سازی در داخل سیستم نیست و نه تنها فضایی از کامپیوتر یا لپ تاپ را اشغال نمیکنند، بلکه از سنگین شدن سیستم و تبعات بعد از آن هم در امان میمانید. علاوه بر تمامی نکات گفته شده، یکی از موارد مهمی که افراد را به سمت نرم افزارهای ابری سوق داده میدهد این است که این دسته از نرم افزارها به صورت خودکار آپدیت میشوند و این نظر مشکلی برایتان پیش نخواهند آورد.
نکاتی در خرید نرمافزار حسابداری
بدیهی است که نرم افزارهای حسابداری با توجه به کارکردی که در شرکتها و سازمانها دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. بنابراین در هنگام خرید نرم افزارهای حسابداری تحت وب و ابری، بایستی به یکسری از المانهای اساسی و مهم توجه کنید تا در نهایت بیشترین بازخورد و نزدیکترین بازده به خواسته تان را تجربه کنید. در ادامه با ما همراه باشید تا مهمترین نکات قابل توجه در خرید یک سیستم مالی ابری و آنلاین را با یکدیگر بررسی کنیم.
قیمت مناسب
یکی از مزیتهای قابل رقابتی که یک شرکت نرم افزاری حسابداری آنلاین برای محصول خود میتواند در نظر بگیرد این است که تناسب خوب و معقولی بین خدماتی که ارائه میدهد با قیمت گذاری محصول خود در نظر بگیرد. اگر در صفحات وب گشت و گذاری داشته باشید، حتماً با شرکتهای متعدد با قیمتهای متنوعی برخورد کردهاید. فراموش نکنید که هیچ ارزانی بی حکمت نیست و از طرفی قیمت بالا به معنی کیفیت بیشتر نیست!
کاربری آسان
از فاکتورهای مهمی که کاربران در هنگام خرید نرم افزار حسابداری آنلاین به آن توجه میکنند این است که با حداقل تخصص بتوانند تمام نیازهای خود را به راحتی و با بالاترین کیفیت ممکن رفع نمایند. بنابراین برای اطمینان حاصل کردن از راحت بودن کار با نرم افزار حسابداری آنلاین مورد انتخابیتان و آشنایی با خدمات آن، بهتر است پنلی را انتخاب کنید که به شما قابلیت تست پیش از خرید نهایی را میدهد.
داشبورد جامع و کامل
یکی از نکاتی که پیش از تهیه یک نرم افزار حسابداری آنلاین بایستی به آن توجه کرد، داشبورد و خدماتی است که به شما ارائه میدهد. پس میتوان گفت که داشبورد پنل کاربری یک نرم افزار حسابداری، در عین سادگی در کارکرد آن، بایستی جامع باشد و نیازهای مختلف افراد را با توجه به کسب و کاری که دارند، به طور کامل برطرف سازد.
پشتیبانی مناسب
پشتیبانی مناسب نیز از دیگر نکات قابل تأملی است که در هنگام خرید نرم افزارهای حسابداری تحت وب بایستی به آن توجه کنید. خدمات پشتیبانی از عوامل مهمی است که باعث میشود تا شما با خیال راحت تری کار خود را انجام دهید و خیالتان راحت باشد که در مواقع ضروری از جانب شرکت ارائه دهنده، همراهی در جهت رفع مشکل و نیازتان در اختیار دارید. علاوه بر آن توجه کنید که دسترسی سریع و آسان از راههای مختلف اعم از تیکت، تماس، شبکههای اجتماعی و غیره با پشتیبان داشته باشید.
بهترین نرمافزار حسابداری آنلاین
نرم افزار حسابداری آنلاین که در عین سرعت و دقت بالایی که دارد، به خوبی اطلاعات شما را حفظ کند، داشبورد جامع و البته ساده و قابل استفادهای داشته باشد و امثالهم، میتواند لقب بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین را از آنِ خود نماید. در میان بازار متنوع این محصول، در نظر گرفتن این نکات میتواند راهنمای خوب و مؤثری در جهت خواسته شما باشد.
فینتو، بهترین نرمافزار حسابداری آنلاین
نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو با ارائه خدمات مختلفی از جمله نرم افزار حضور و غیاب آنلاین، نرم افزار تنخواه گردان آنلاین، نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین و همچنین نرم افزار حسابداری آنلاین آماده خدمت رسانی به شرکتها و مؤسسات است. نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو با هدف سهولت در انجام کلیه امور حسابداری برای مدیران شرکتها و مؤسسات و همچنین بخش مالی سازمانها طراحی شده و پا به میدان رقابت گذاشته است. در ادامه به برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو میپردازیم:
کنترل موجودی انبار شرکت در پایان هر ماه
مطلع شدن از حجم و زمان سفارش هرگونه کالا
ثبت و ضبط نمودن عملیات چکهای دریافتی و پرداختی شرکت
کنترل ورود و خروج محصولات جدید به داخل انبار
ثبت و ضبط نمودن دستمزد کارگران و محاسبه کلیه هزینهها
مدیریت نمودن حسابها
قابلیت اتصال به نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو
ایجاد فاکتورهای سفارشات با آرم و لوگوی شرکت مربوطه
مقرون به صرفه بودن و سرعت عمل بالا
پیش از این اشاره کردیم که قبل از خرید نرم افزار حسابداری آنلاین، برای مدتی با آن کار کنید تا از مزیتها و معایب احتمالی آن مطلع شوید. از این رو فینتو به شما این امکان را میدهد که ۱۵ روز به صورت رایگان از خدمات حسابداری این نرم افزار بطور رایگان استفاده کنید. بی شک بعد از آن همراه همیشگی فینتو خواهید شد.
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